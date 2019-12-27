МЧС Удмуртии предупредило: из-за теплой погоды выходить на лед до сих пор опасно

Самые опасные места – устья рек, лед у береговой линии, у зарослей камыша и тростника, участки скопления снега.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели предупредили жителей Удмуртии о том, что из-за теплой погоды выходить на лед до сих пор опасно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Из-за теплой погоды нарушился процесс формирования в ноябре-декабре льда на водоемах Удмуртской Республики. В связи с этим, повышается риск чрезвычайных ситуаций», – отметили специалисты.

Дело в том, что любители зимней рыбалки привыкли, что перед Новым годом лед уже прочный и можно спокойно по нему передвигаться. Однако пока ледовое покрытие не однородное, в нем имеются промоины.

«Усугубляет ситуацию человеческий фактор - рыбаки пренебрегают правилами безопасности и, в частности, большими группами передвигаются по льду или в темное время суток», – отмечают спасатели.

Самые опасные места – устья рек, лед у береговой линии, у зарослей камыша и тростника, участки скопления снега.

В этом сезоне трагедии на льду происходили неоднократно. Так, 21 декабря на льду Камы в районе села Каракулино двое мужчин на снегоходе «Буран» не заметили полынью. Один из рыбаков погиб.