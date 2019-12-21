Рыбак в Удмуртии провалился под лед и погиб на Каме

Ещё один мужчина смог выбраться из полыньи.

Каракулино. Удмуртия. В Удмуртии на льду Камы в районе села Каракулино погиб рыбак. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

«Очередной случай гибели рыбаков — любителей зимней ловли! На сегодняшний день структура ледового покрытия не однородная с большим количеством промоин, скрытых снежным покровом. Выход и выезд на лёд запрещен!» — говорится в сообщении ПСС Удмуртии.

Очередная трагедия произошла утром субботы, 21 декабря. В 07:47 от ЕДДС на дежурный телефон спасателей в Каракулино поступило сообщение о двух мужчинах, которые в районе села Чеганда на снегоходе «Буран» не заметили полынью и провалились под лёд.

Пассажир снегохода, мужчина 1968 года рождения, выбрался самостоятельно. Водитель снегохода выбраться из полыньи не смог. Спасатели на аэролодке максимально близко подошли к полынье и тело мужчины 1964 года рождения.