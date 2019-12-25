В Удмуртии пропавшими без вести остаются 285 человек

В 2019 году удалось найти 165 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2019 году разыскивали 447 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Количество пропавших без вести по сравнению с 2018 годом снизилось на 7,8%. За 11 месяцев 2019 года удалось найти 162 человека. Ненайденными остаются 285 человек, это на 7,7% меньше, чем в прошлом году.

Сообщение о пропаже человека подлежит приёму, регистрации и разрешению независимо от давности и места исчезновения, наличия или отсутствия информации о месте проживания, полных анкетных данных. Заявление об исчезновении лица можно подать в любой отдел полиции, в устной или письменной форме.