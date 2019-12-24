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Более 2 тыс сотрудников полиции будут обеспечивать правопорядок в новогодние праздники в Удмуртии

16:33, 24 декабря, 2019
Анна Торхова
Более 2 тыс сотрудников полиции будут обеспечивать правопорядок в новогодние праздники в Удмуртии
16:33, 24 декабря, 2019
Анна Торхова
77
0
#Ижевск\n#Новый год\n#полиция\n#Удмуртия
Фото: arzik2
77
0

Ожидается, что в мероприятиях примут участие около 200 тыс. жителей и гостей республики.

Ижевск. Удмуртия. В новогодние и рождественские праздники в Удмуртии безопасность и правопорядок будут обеспечивать свыше 2 тыс. сотрудников полиции. Об этом рассказал заместитель начальника полиции МВД по Удмуртской Республике Сергей Козлов.

Также для охраны будут задействованы сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, народные дружинники.

Всего в праздники на территории Удмуртии пройдет около 1500 мероприятий, на которых ожидается более 200 тыс. участников. В ночь на первое января в населенных пунктах республики в массовых мероприятиях примут участие почти 35 тыс. жителей и гостей республики.

В Рождество более чем в ста храмах пройдут богослужения, шествия. Планируется, что на них придут около 20 тыс. человек.

Жителей просят не распивать алкоголь в общественных местах и просто на улицах. Пьяных будут доставлять в кабинеты медосвидетельствования. Так, в прошлый Новый год там оказались 89 жителей, которые не могли самостоятельно передвигаться. На улицах выявили 32 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, шесть из которых –в состоянии опьянения.

16:33, 24 декабря, 2019
Анна Торхова
77
0
#Ижевск\n#Новый год\n#полиция\n#Удмуртия

 

 

 


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