За поджог автомобиля жителю Ижевска дали условный срок

Владельцу автомобиля нанесён ущерб в 700 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор 32-летнему мужчине, обвиняемому в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, будучи пьяным, облил горючей жидкостью автомобиль у одного из домов по улице Архитектора Берша, а затем поджог его с хулиганскими целями. Нанесённый ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд учёл характер и степень общественной безопасности преступления, а также смягчающие обстоятельства в виде признания, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении троих детей и состояние здоровья. Мужчина получил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.



Кроме того, суд удовлетворил в полном объёме требования потерпевшего о возмещении материального ущерба.