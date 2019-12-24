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За поджог автомобиля жителю Ижевска дали условный срок

15:12, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
За поджог автомобиля жителю Ижевска дали условный срок
15:12, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
133
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#Ижевск\n#суд\n#поджог\n#судейское сообщество
Фото: m.severpost.ru
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Владельцу автомобиля нанесён ущерб в 700 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор 32-летнему мужчине, обвиняемому в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, будучи пьяным, облил горючей жидкостью автомобиль у одного из домов по улице Архитектора Берша, а затем поджог его с хулиганскими целями. Нанесённый ущерб составил более 700 тысяч рублей.

Подсудимый свою вину полностью признал. Суд учёл характер и степень общественной безопасности преступления, а также смягчающие обстоятельства в виде признания, раскаяния в содеянном, наличия на иждивении троих детей и состояние здоровья. Мужчина получил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил в полном объёме требования потерпевшего о возмещении материального ущерба.

15:12, 24 декабря, 2019
Юрий Абашев
133
0
#Ижевск\n#суд\n#поджог\n#судейское сообщество

 

 

 


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