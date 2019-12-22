Условия жизни более 5 тыс семей в Удмуртии проверили после гибели ребенка-инвалида в Можге

Специалисты обойдут все семьи с «особенными» детьми.

Ижевск. Удмуртия. Условия жизни более 5,2 тыс. семей в Удмуртии проверили после гибели ребенка-инвалида в запертой квартире в Можге. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, в их числе – более 1,3 тыс. семей с детьми-инвалидами.

Специалистам Минсоцполитики региона предстоит обойти все семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Их родителям предложат пройти диспансеризацию

«В настоящее время разрабатывается алгоритм действий органов и учреждений системы профилактики в чрезвычайных ситуациях. Алгоритм будет утвержден на ближайшем заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних», – отмечается в сообщении.

Кроме того, министерство планирует в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, усилить поддержку семей с особенными детьми: «Получая помощь на дому, родители могут заняться неотложными делами, сходить к врачу или просто отдохнуть, доверив на время заботу о ребенке специально обученным и подготовленным лицам. 60 сотрудников учреждений социального обслуживания республики, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью на дому, прошли обучение при поддержке благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы».

В 2020 году обучение сотрудников планируется продолжить.

Напомним, 13-летний мальчик, страдавший ДЦП и эпилепсией, погиб в Можге. Его воспитывала мать-одиночка, которая внезапно скончалась от хронического заболевания. Неделю ребёнок находился в запертой квартире с телом матери, соседи не обратили внимания на его крики. Инвалид смог добраться на коляске до кухни и открыть кран, чтобы попить, но упал. По предварительным данным, он умер от переохлаждения за сутки до того, как квартиру вскрыли после звонка обеспокоенных учителей.

После трагедии в республики начались проверки семей с детьми, в ходе которой удалось спасти двухлетнего малыша, который остался один после внезапной кончины матери.