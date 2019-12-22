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Всемирный день пельменя пройдет в Удмуртии в феврале

10:10, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
Всемирный день пельменя пройдет в Удмуртии в феврале
10:10, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
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#удмурты\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пельмени\n#праздник
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Организаторы планируют познакомить жителей и гостей республики с мифами и сказками удмуртов.

Ижевск. Удмуртия. Всемирный день пельменя пройдет в Удмуртии с 1 по 8 февраля. Как сообщает пресс-служба министерства национальной политики Удмуртской Республики, в этом году он будет носить название «Ческыт выжыкыл», что в переводе с удмуртского значит «Вкусная сказка».

Организаторы планируют познакомить жителей и гостей республики с мифами и сказками удмуртов.

«До нашего времени дошли многие крупицы народной мудрости удмуртов - это легенды, предания, мифы и песни-сказания. Мы знаем весельчака Лӧпшо Педуня, храбрых и сильных богатырей Донды-батыра, Идна-батыра, Мардан-батыра, сказочных великанов Алангасаров», — говорится в сообщении.

Основные события развернутся 8 февраля на Центральной площади Ижевска. Гостям мероприятия предлагают найти Великую книгу удмуртов. Помощниками участников праздника станут местные сказочные герои. Горожан ждет увлекательный квест и множество мастер-классов.

В остальные дни в рамках фестиваля также пройдут традиционные конкурсы, кулинарные и творческие мастер-классы, игры на свежем воздухе, спектакли, кинопоказы и чтения об истории и традициях удмуртского народа, фолк-фестиваль, спортивные состязания с пельменной тематикой, ярмарка-продажа пельменных полуфабрикатов, изделий декоративно-прикладного искусства, вручение премии «Золотой пельнянь» и многое другое.

В программе фестиваля:

- Конкурс иллюстраций и фоторабот «Оло зэм, оло даур…» («То ли быль, то ли небыль…»), участникам которого предлагается создать иллюстрации или фотографии по мотивам удмуртских сказок и легенд. Конкурс пройдет в двух номинациях и в различных возрастных категориях.

- В конкурсе снежных фигур «Лымы муртъёс» смогут принять участие индивидуальные авторы или команды, состоящей из учащихся образовательных учреждений, детских садов, подростков, местных жителей, которые на территории двора своего дома, детского сада или школы они должны изготовить снежную фигуру (фигуры), посвященные персонажам удмуртской мифологии и сделать фотографии работы.

- Проект «Юмшан» – новая история удмуртских игр во дворах. Горожане смогут поиграть в народные игры удмуртов и заполучить первые подсказки в поиске Великой книги.

- Забег PelmenRun – семейный забег на 1 милю, индивидуальный забег на 2 мили и командный забег на 3 мили, который пройдет 8 февраля. Зарегистрироваться можно на сайте.

10:10, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
160
0
#удмурты\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пельмени\n#праздник

 

 

 


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