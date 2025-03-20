Сарапул. Удмуртия. На Даче Башенина в Сарапуле вывесили рисунки национальных костюмов народов России (0+). Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодежи Сарапула.

В передвижной выставке представлено более 40 гравюр английских художников-иллюстраторов. Они выполнены в технике офорта и акватинты.

На рисунках изображены представители народов в национальных костюмах, которые жили на территории Российской империи: удмуртов, эстонцев, казанских и ногайских татар, марийцев, чувашей, башкир, чукчей и других.

Данные гравюры долгое время использовались в этнографических трудах и несколько раз переиздавались.