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Национальные костюмы удмуртов и других народов в рисунках английских художников можно увидеть в Сарапуле

16:00, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Национальные костюмы удмуртов и других народов в рисунках английских художников можно увидеть в Сарапуле
16:00, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#удмурты\n#костюм
Источник фото: управление культуры, спорта и молодежи Сарапула
17
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Передвижная выставка расположилась на Даче Башенина.

Сарапул. Удмуртия. На Даче Башенина в Сарапуле вывесили рисунки национальных костюмов народов России (0+). Об этом сообщает управление культуры, спорта и молодежи Сарапула. 

В передвижной выставке представлено более 40 гравюр английских художников-иллюстраторов. Они выполнены в технике офорта и акватинты. 

На рисунках изображены представители народов в национальных костюмах, которые жили на территории Российской империи: удмуртов, эстонцев, казанских и ногайских татар, марийцев, чувашей, башкир, чукчей и других. 

Данные гравюры долгое время использовались в этнографических трудах и несколько раз переиздавались.  

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16:00, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#удмурты\n#костюм