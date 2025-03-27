Ижевск. Удмуртия. Памятной датой в Удмуртии стало 29 октября — день рождения врача-педиатра Александры Ивановны Перевощиковой. Такое решение принял Госсовет республики на сессии 27 марта.

Александра Ивановна Перевощикова родилась 29 октября 1905 года в деревне Трубашур Глазовского уезда Вятской губернии и была первой женщиной-удмурткой, ставшей профессором.

В 1929 году она окончила медицинский факультет Пермского университета. С 1931 года работала в Ижевске участковым педиатром, заведующей детской консультацией, врачом детских яслей и сада, Дома ребёнка, преподавала в медицинском училище. С 1937 года – ассистент, а потом заведующая кафедрой детских болезней Ижевского государственного медицинского института.

Создала школу педиатров республики, где под её руководством проведены исследования болезней органов дыхания у детей, рассматривались вопросы профилактики и лечения рахита, острой и хронической пневмонии. Была инициатором организации педиатрического факультета Ижевского медицинского института, детского специализированного санатория «Селычка».

Под руководством Александры Ивановны выполнено 20 кандидатских и 3 докторских диссертации. Она автор 70 научных работ. В 1958-1965 годах избиралась депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета УАССР 2, 3, 4 созывов. Награждена орденом Ленина, двумя орденами «Знак Почёта», медалями.

Удостоена званий «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики», «Почётный гражданин города Ижевска». Её имя занесено в «Почётную Книгу трудовой славы и героизма Удмуртской Республики».

Умерла 6 декабря 1995 года.