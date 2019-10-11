Прокуратура в Ижевске инициировала проверку после размещения в соцсети видео с избиением несовершеннолетней девочки

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 11 октября.

Ижевск. Удмуртия. Прокурор Устиновского района Ижевска начал проверку причин и условий, способствующих совершению правонарушения в связи с публикацией в соцсети видео, на котором группа лиц наносит побои несовершеннолетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 11 октября.

В ходе проверки будет дана принципиальная оценка работы органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Удмуртии.

Напомним, 10 октября в Интернете появилось видео, где на кадрах видно, как ребята «прыгают» на девушку, лежащую на земле, бьют её по голове, пытаются выдрать волосы.