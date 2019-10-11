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Прокуратура в Ижевске инициировала проверку после размещения в соцсети видео с избиением несовершеннолетней девочки

15:15, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Прокуратура в Ижевске инициировала проверку после размещения в соцсети видео с избиением несовершеннолетней девочки
15:15, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#интернет\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#подростки\n#избиение
Фото: susanin.news
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 11 октября.

Ижевск. Удмуртия. Прокурор Устиновского района Ижевска начал проверку причин и условий, способствующих совершению правонарушения в связи с публикацией в соцсети видео, на котором группа лиц наносит побои несовершеннолетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 11 октября.

В ходе проверки будет дана принципиальная оценка работы органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход проверки находится на контроле в прокуратуре Удмуртии.

Напомним, 10 октября в Интернете появилось видео, где на кадрах видно, как ребята «прыгают» на девушку, лежащую на земле, бьют её по голове, пытаются выдрать волосы.

15:15, 11 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
214
0
#интернет\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#подростки\n#избиение

 

 

 


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