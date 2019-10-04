Новый скейт-парк в Ижевске, спасение пропавшего в тайге ребенка и статус Греты Тунберг: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день недели будет теплым. Наслаждаемся пятницей, погодой и традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Новое городское пространство:

В Ижевске появится новый скейт-парк. Фотографии нового городского пространство опубликовали в группе «Любопытный лис» в соцсети Вконтакте.

Рампы устанавливают в сквере недалеко от монумента Дружбы народов.

Ожидает наказание:

В Удмуртии предстанет перед судом таксист, который надругался над клиенткой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в августе. Мужчина предложил подвезти 42-летнюю женщину, которая возвращалась домой. После того, как женщина села в салон автомобиля, злоумышленник вывез в лесопосадку неподалеку от поселок Октябрьский, гдже избил её и надругался.

Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Спасение:

В Тыве спасли ребенка, который провел в тайге 5 дней. 12-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, пишет RT.

29 сентября ребёнок с отцом и его знакомыми собирал в тайге кедровые орехи в 20 км от села Ий Тоджинского района. Мальчик самостоятельно пошёл в сторону населённого пункта и пропал.

В поисках было задействовано по меньшей мере 150 человек, в том числе сотрудники кинологической службы и спецтехника. После спасения школьника на вертолете доставили в больницу.

Грета и Путин:

Юная шведская эко-активистка Грета Тунберг поменяла статус в твиттере посл того, как её деятельность оценил президент России Владимир Путин. Об этом пишет Газета.

Раньше в статусе Тунберг стояла отсылка к словам президента США Дональда Трампа, который назвал ее «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее», в настоящий момент у эко-активистки в твиттере значится надпись «добрая, но плохо информированная девочка».

Ранее сообщалось, что Путин заявил, что не разделяет восхищения, поскольку осуждает использование детей «в своих интересах», однако подчеркнул, что слова Тунберг являются правильными.