Итоги дня: новые деревни в Удмуртии, замерзающее село Камское и закрытие рейсов теплоходов в Ижевске

Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. При подготовке к всероссийской переписи населения в Удмуртии обнаружили две новые деревни: Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском.

Проблемы с отоплением:

В селе Камское Камбарского района до сих пор не начался отопительный сезон. С 26 сентября из-за низкой температуры школьников перевели на дистанционное обучение. По домам сидят и воспитанники детского сада. Пуско-наладочные работы в котельной должны начаться на днях.

Уголовное дело:

По делу о гибели воткинского подростка-футболиста перед судом предстанет врач-травматолог местной больницы. Мальчик скончался в конце октября прошлого года.

Конец сезона:

В Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода на Воложку из-за уменьшения пассажиропотока. Экскурсионно-развлекательные рейсы останутся.