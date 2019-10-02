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Итоги дня: новые деревни в Удмуртии, замерзающее село Камское и закрытие рейсов теплоходов в Ижевске

18:00, 02 октября, 2019
Итоги дня: новые деревни в Удмуртии, замерзающее село Камское и закрытие рейсов теплоходов в Ижевске
18:00, 02 октября, 2019
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#отдых\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#Картина дня
Фото: vk.com/teplohod18
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Обзор самых интересных новостей среды от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. При подготовке к всероссийской переписи населения в Удмуртии обнаружили две новые деревни: Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском.

Проблемы с отоплением:

В селе Камское Камбарского района до сих пор не начался отопительный сезон. С 26 сентября из-за низкой температуры школьников перевели на дистанционное обучение. По домам сидят и воспитанники детского сада. Пуско-наладочные работы в котельной должны начаться на днях.

Уголовное дело:

По делу о гибели воткинского подростка-футболиста перед судом предстанет врач-травматолог местной больницы. Мальчик скончался в конце октября прошлого года.

Конец сезона:

В Ижевске отменили регулярные рейсы теплохода на Воложку из-за уменьшения пассажиропотока. Экскурсионно-развлекательные рейсы останутся.

18:00, 02 октября, 2019
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#отдых\n#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#новости\n#суд\n#Картина дня

 

 

 


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