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Жителям Якшур-Бодьинского района обеспечили свободный доступ к пруду

14:34, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Жителям Якшур-Бодьинского района обеспечили свободный доступ к пруду
14:34, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Прокуратура\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#реки\n#пруды\n#свободный доступ
Фото: pixabay.com
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Это стало возможным после вмешательства прокуратуры.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Прокуратура отстояла право граждан на пользование прудом на территории Якшур-Бодьинского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Местные жители сообщили, что им препятствуют пользоваться прудом на реке Селычка. В ходе прокурорской проверки установлено, что земельный участок в 6 гектар в 2011 году предоставлен администрацией района в аренду общественной организации «Якшур-Бодьинское общество охотников и рыболовов».

При этом, не было учтено, что на сформированном земельном участке, находятся водные объекты - часть реки, ручей и пруд, имеющие единый водный режим, относящиеся к землям водного фонда и являющиеся федеральной собственностью, в связи с чем администрация района была не вправе передавать их в аренду. Кроме того, арендаторы незаконно ограничивали доступ жителей к пруду с целью рыболовства. В связи с чем, от граждан поступали обоснованные обращения.

Защищая права жителей, прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление с требованием о признании недействительным образования земельного участка и отсутствующим у указанной организации права аренды на земельный участок. Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее время свободный доступ к пруду обеспечен.

14:34, 04 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
158
0
#Прокуратура\n#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#реки\n#пруды\n#свободный доступ

 

 

 


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