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Приставы в Удмуртии начали рейды по налоговым должникам

09:00, 25 июля, 2019
Дарья Саушина
Приставы в Удмуртии начали рейды по налоговым должникам
09:00, 25 июля, 2019
Дарья Саушина
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#налоги\n#судебные приставы\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
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Принадлежащий должникам транспорт будут искать вместе с ГИБДД.

Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы решили пройтись по налоговым должникам в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике, с 24 июля по 15 сентября проходит акция «Оплати налоги».

В течение двух месяцев планируется проведение рейдовых мероприятий по адресам проживания граждан и нахождению организаций-должников. Находящийся в розыске транспорт, принадлежащий неплательщикам налогов, будут выявлять на совместных с ГИБДД дежурствах.

Напомним, что по данным ФНС Удмуртии, только физлица по состоянию на начало июля накопили 735 млн рублей долгов по имущественным налогам

09:00, 25 июля, 2019
Дарья Саушина
553
0
#налоги\n#судебные приставы\n#Удмуртия

 

 

 


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