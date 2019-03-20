Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг «Сусанин» рассказал, что не убиравшие снег во дворах управляющие компании в Ижевске могут лишиться лицензий. Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что некоторые УК не выполняли свои обязательства перед жителями. В условиях интенсивных снегопадов лучше всего показали себя ТСЖ.

Удмуртия в минуту: наказание для УК и замена концессионера Камского моста Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-20.

Судьба здания:

Суворовское училище может появиться в главном корпусе Ижевского оружейного завода. Такую необычную идею реновации башни Ижмаша высказали финалисты конкурса «Лидеры России». Училище предлагается сделать специализированным - в нем будут готовить инженерные кадры.

Пожар:

Пассажирский автобус загорелся на улице Удмуртской в Ижевске. Инцидент произошел утром в среду, 20 марта. Задняя часть автобуса горела открытым пламенем. Восемь пожарных потушили огонь за несколько минут. В результате произошедшего никто не пострадал.

Камский мост:

Власти Удмуртии хотят сменить концессионера Камского моста. Одной из причин такого предложения является высокая плата за проезд. Власти намерены продлить концессию и включить в неё дополнительные средства, чтобы отремонтировать дорогу до Башкирии.