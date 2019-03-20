Глава Удмуртии заявил о планах сменить концессионера Камского моста

Одной из причин является высокая плата за проезд.



Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют сменить концессионера мостов через реки Кама и Буй. Об этом глава республики Александр Бречалов заявил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Я недоволен и не могу быть довольным концессией и этими двумя мостами. Безумная плата за проезд, потому что финансовая модель не получается, и я считаю, что проект не реализован в должной мере и неграмотно реализован», - рассказал руководитель.

В настоящее время власти планируют сделать длиннее концессию и включить в неё дополнительные средства, чтобы сделать дорогу до Башкирии.

Напомним, в марте проезд по мостам через реки Кама и Буй подорожал.

В декабре 2018 года концессионер ООО «РИК» заявлял, что стоимость проезда не повысится.

Также отметим, ежегодно Удмуртия выплачивает концессионеру недополученную прибыль в сумме 450 млн рублей.

В настоящее время Завьяловский районный суд Удмуртии рассматривает дело в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняют в получении взятки при строительстве моста.