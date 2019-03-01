Проезд по Камскому мосту в Удмуртии стал дороже

Ранее концессионер заявлял, что не намерен поднимать плату за проезд.
Камбарка. Удмуртия. Проезд по мостам через реки Кама и Буй в Удмуртии стал дороже. Новые тарифы опубликовал концессионер объектов - «Региональная инвестиционная компания».
Увеличение коснулось только тарифной группы 1, в которую входят легковые транспортные средства.
Проезд по Камскому мосту (Тарифная зона 1):
Тарифная группа 1 – 270 рублей (+20 рублей);
Тарифная группа 2 – 600 рублей (без изменений);
Тарифная группа 3 – 1000 рублей (без изменений);
Тарифная группа 4 –1300 рублей (без изменений).
Стоимость проезда по мосту через реку Буй (Тарифная зона 2) осталась без изменений.
Проезд по Камскому мосту и через реку Буй (Тарифная зона 3):
Тарифная группа 1 – 450 рублей (+20 рублей);
Тарифная группа 2 – 950 рублей (без изменений);
Тарифная группа 3 – 1600 рублей (без изменений);
Тарифная группа 4 – 2100 рублей (без изменений).
В декабре власти Удмуртской Республики установили новые предельные тарифы на проезд по Камскому мосту. Они начали действовать с 1 января 2019 года. Однако концессионер тогда заявил о том, что не собирает повышать стоимость проезда.