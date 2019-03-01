play
pause
  • $ 65.89 ↑
  • € 74.97 ↑

Проезд по Камскому мосту в Удмуртии стал дороже

13:13, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
13:13, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
146
0
#авто\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Камский мост
Фото: ИА Сусанин
146
0

Ранее концессионер заявлял, что не намерен поднимать плату за проезд.

Камбарка. Удмуртия. Проезд по мостам через реки Кама и Буй в Удмуртии стал дороже. Новые тарифы опубликовал концессионер объектов - «Региональная инвестиционная компания».

Увеличение коснулось только тарифной группы 1, в которую входят легковые транспортные средства.

Проезд по Камскому мосту (Тарифная зона 1):

Тарифная группа 1 – 270 рублей (+20 рублей);

Тарифная группа 2 – 600 рублей (без изменений);

Тарифная группа 3 – 1000 рублей (без изменений);

Тарифная группа 4 –1300 рублей (без изменений).

Стоимость проезда по мосту через реку Буй (Тарифная зона 2) осталась без изменений.

Проезд по Камскому мосту и через реку Буй (Тарифная зона 3):

Тарифная группа 1 – 450 рублей (+20 рублей);

Тарифная группа 2 – 950 рублей (без изменений);

Тарифная группа 3 – 1600 рублей (без изменений);

Тарифная группа 4 – 2100 рублей (без изменений).

В декабре власти Удмуртской Республики установили новые предельные тарифы на проезд по Камскому мосту. Они начали действовать с 1 января 2019 года. Однако концессионер тогда заявил о том, что не собирает повышать стоимость проезда.

13:13, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
146
0
#авто\n#Ижевск\n#Камбарка\n#Сарапул\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#Камский мост

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

11:31, 22 февраля, 2019
5842

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

4187
16:00, 23 февраля, 2019

Управляющего Южного кладбища Ижевска заключили под стражу на 2 месяца

4057
15:04, 22 февраля, 2019

Водитель легковушки погиб в ДТП с «МАЗом» на трассе в Удмуртии

3967
13:01, 23 февраля, 2019

Житель Ижевска задохнулся под снегом

2696
17:14, 26 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
4040

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

2973
10:15, 26 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

2489
14:38, 22 февраля, 2019

В Кирове мать, оставившая умирать свою дочь, ранее была судима за мошенничество

1731
20:00, 23 февраля, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

1544
16:54, 27 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

20:18, 24 февраля, 2019
1745

Семерым судьям Киргизии грозит до 15 лет тюрьмы за коррупцию

1034
11:40, 22 февраля, 2019

В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

946
17:20, 25 февраля, 2019

Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

932
09:33, 22 февраля, 2019

«На удачу»: китаец поплатится за бросание монет в двигатель самолета

842
19:00, 25 февраля, 2019