Проезд по Камскому мосту в Удмуртии стал дороже

Ранее концессионер заявлял, что не намерен поднимать плату за проезд.

Камбарка. Удмуртия. Проезд по мостам через реки Кама и Буй в Удмуртии стал дороже. Новые тарифы опубликовал концессионер объектов - «Региональная инвестиционная компания».

Увеличение коснулось только тарифной группы 1, в которую входят легковые транспортные средства.

Проезд по Камскому мосту (Тарифная зона 1):

Тарифная группа 1 – 270 рублей (+20 рублей);

Тарифная группа 2 – 600 рублей (без изменений);

Тарифная группа 3 – 1000 рублей (без изменений);

Тарифная группа 4 –1300 рублей (без изменений).

Стоимость проезда по мосту через реку Буй (Тарифная зона 2) осталась без изменений.

Проезд по Камскому мосту и через реку Буй (Тарифная зона 3):

Тарифная группа 1 – 450 рублей (+20 рублей);

Тарифная группа 2 – 950 рублей (без изменений);

Тарифная группа 3 – 1600 рублей (без изменений);

Тарифная группа 4 – 2100 рублей (без изменений).

В декабре власти Удмуртской Республики установили новые предельные тарифы на проезд по Камскому мосту. Они начали действовать с 1 января 2019 года. Однако концессионер тогда заявил о том, что не собирает повышать стоимость проезда.