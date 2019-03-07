Она рассказала, что интересного нашла в охоте, когда находит время для семьи и почему выходит на ринг

Ижевск. Удмуртия. Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала в «Кофемолке», как доить корову и что интересного нашла в охоте.

Выяснилось, что в машине она предпочитает слушать металл и грандж, удмуртские продукты предпочитает продукции других регионов, а в детстве играла больше с машинками, а не с куклами.

Энвиль КАСИМОВ: Пьёте кофе по утрам?

Ольга АБРАМОВА: Обязательно. Я тепло отношусь к кофе, хотя не считаю себя знатоком и ценителем, главный критерий для меня «вкусно-невкусно». Пью зерновой кофе, варю сама.

Э.К.: Как прошло ваше детство?

О.А.: Я сельский ребёнок, выросла в Сигаево (это благоустроенное село рядом с Сарапулом) и живу там до сих пор. Родилась и воспитывалась в семье сельских учителей. Бабушка тоже была учителем. Я собиралась продолжить династию, моей мечтой было стать учителем начальных классов, но в итоге выбрала другой путь.

Э.К.: Какие игрушки у вас были?

О.А.: Я третий ребёнок в семье, у меня есть два старших брата. И именно они определяли, какие у меня будут игрушки. Я выросла в мальчишеской среде, мои игры были не очень похожи на девичьи. У меня была только одна кукла, которую я помню, но она была обделена моим вниманием: мне больше нравились пожарные машинки с командой, ещё какие-то деревянные игрушки… Здоровый патриотизм

Э.К.: Продукты питания, которые вы выбираете?

О.А.: Это абсолютно точно удмуртские продукты. Я в этой области даже не экспериментирую. Во-первых, это личные вкусовые пристрастия. Молочка и мясо на моём столе только удмуртские, хлеб и хлебобулочные изделия – тоже. Я приверженец наших продуктов питания, тем более что могу абсолютно точно сказать: мы делаем очень качественные продукты. В некоторых регионах я вообще не употребляю местные продукты – не нравятся. А наши действительно хороши. Если бы в Удмуртии выращивали кофе, я бы и кофе пила местный. Я патриот Удмуртии в этом смысле. Во-вторых, я чётко понимаю, что как покупатель я способствую внутреннему потреблению наших продуктов и считаю правильным поддерживать местных производителей.

Э.К.: Есть мнение, что антироссийские санкции повлияли на развитие нашего сельского хозяйства. Так ли это?

О.А.: Отчасти да. Влияния есть разные. Есть позиции товаров, в которых Россия зависима от импорта, – они должны завозиться. Это не только продукты питания, но и оборудование, на котором эта продукция производится.

Э.К.: Говорят, что цыплят, которые потом на наших птицефабриках становятся курами и несут те яйца, которые мы все едим, привозят самолётами из Германии.

О.А.: Да, это так. У нас есть проблемы с генетикой. Они касаются не только птицеводства, но и свиноводства. Своими руками

Э.К.: Вы ведь умеете доить корову? Дайте инструкцию.

О.А.: Чтобы быть хорошим дояром или дояркой, надо прежде всего любить животных. Нужно понимать механику того, как происходит этот процесс: здесь всё завязано на физиологии, на инстинктах и рефлексах. С того момента, как вы касаетесь вымени коровы, проходит 90 секунд, прежде чем она начинает давать молоко. Если вы не начали за это время доить (допустили так называемую позднюю дойку), то можно спровоцировать у коровы некоторые заболевания. И таких тонкостей много. Обязательно перед началом дойки надо погладить корову, сказать чтото ласковое, посмотреть ей в глаза. Коровы всё это очень чувствуют, как и все животные. Не знаю, бывали ли вы на мясокомбинате – животные там понимают, что с ними сейчас будут делать. Это абсолютно точно. Даже когда их вывозят с фермы, они уже понимают.

Э.К.: Какими сельскохозяйственными навыками вы обладаете?

О.А.: Я вожу трактор и другую полевую технику (хотя права есть не на все виды транспорта). Приходилось водить кормоуборочный и зерноуборочный комбайны. Это очень интересная вещь! Это «высоко сижу – далеко гляжу». В современной технике очень комфортно, будь то комбайн или трактор. В них есть система кондиционирования, шумоизоляция, удобное управление. Раньше людям приходилось работать на наших старых «Нивах», где нет ни шумоизоляции, ни защиты от пыли и грязи. И есть ещё хозяйства, где эту технику используют. Но на многих предприятиях уже пересели на современные модели.

Э.К.: Опишите день министра по часам.

О.А.: В пять утра я просыпаюсь, в шесть часов выезжаю в Ижевск. Рабочий день продолжается до полуночи, иногда до часу ночи – зависит от обстоятельств.

Э.К.: Вы каждый день возвращаетесь после работы в Сигаево?

О.А.: Конечно. Я живу там и не планирую переезжать в Ижевск. В Сигаево живут мои родители, там моя семья, мои дети. Конечно, они уже спят, когда я возвращаюсь, и ещё спят, когда я уезжаю. Зато у нас есть воскресенья. Мы за неделю успеваем так наскучаться друг по другу, что воскресенья всегда проходят замечательно. Нам очень хорошо вместе. Старшей дочери 17 лет, младшей – два года. Старшая дочь учится в школе, она очень самостоятельная – впрочем, у неё нет выбора. Её уровень ответственности это учёба, сдача ЕГЭ, порядок дома. У меня этих забот нет.

Э.К.: А дочь умеет доить корову?

О.А.: Доить – нет, но она работала скотником. Работа скотника – убирать навоз, подгребать корма, принимать отёлы, выгонять скот на выпас. Работала месяц. В первый день она устала настолько, что я просто положила её на сиденье машины рядом с собой и мы поехали домой. Потом она привыкла и заинтересовалась этой работой. Стала выяснять, сколько получают работники фермы. Они зарабатывают немного, и она мне на это серьёзно указала: не может быть, что такой тяжёлый труд так низко оплачивается. Это в самом деле тяжёлый труд, очень.

Э.К.: Я знаю про ваш эксперимент: вы тоже работали на ферме.

О.А.: Да. Это хорошо вводит в профессию, в специальность. Иногда я думаю, что каждому, работающему в сфере сельского хозяйства, нужно погрузиться в эту будничную работу: почистить навоз, принять у коровы отёл, покидать корм. Нужно знать ситуацию на местах, представлять, что делают люди на всех этих животноводческих предприятиях. Моё глубокое убеждение заключается в том, что если ты не знаешь предмета, ты не можешь им управлять. Для того, чтобы узнать предмет хорошо, надо в него погрузиться. Сочувствие к слабым

Э.К.: Сколько единиц оружия у вас в доме?

О.А.: Две. «Бенелли Арго» – нарезное охотничье ружье и «Бенелли Винчи» – это гладкоствол, 12-й калибр.

Э.К.: На каких животных вы ходите? Зайцы, кабаны?

О.А.: Вы не поверите, мне так жалко маленьких животных. Зайцы – это не моя история. Хотя моим самым первым охотничьим опытом был именно заяц. Я тогда, как настоящая девочка, надела на себя всё лучшее сразу. Представьте, я выхожу из «уазика» в защитной одежде, на мне четыре магазина, в магазинах – патроны. У меня тогда была «Сайга-12» местного производства. Егеря посмотрели на меня очень скептически, а я поняла свой просчёт уже в первые пять минут ходьбы по лесу по пояс в снегу. По дороге егерь травил байки, рассказывал, как они взаимодействуют с зайцами: кричат им: «Стоять!», и они стоят. Он меня вывел на позицию, объяснил, что сейчас собаки сюда выгонят зайца. И вот заяц появляется, и я кричу: «Стоять!». И он замер. Думаю, он просто среагировал на резкий звук. Заяц подождал меня и ушёл – видимо, рассказывать своим, какие тут дилетанты появились. С тех пор на зайцев я не хожу.

Э.К.: Представьте, что вы стали Президентом Российской Федерации. Ваши первые три шага.

О.А.: Я не могу судить о действиях президента, поскольку многого не знаю. На мой нынешний взгляд, на вопросах социальной политики, на вопросах, касающихся детей и пожилых людей, я бы заострила больше внимания – может быть, в ущерб другим вопросам.

Э.К.: Продолжим тему пожилых людей. Рано или поздно вы станете бабушкой. Чем будете заниматься на пенсии?

О.А.: Я буду бабушкой своим внукам, и всё. Я считаю, что время, проведённое с детьми, с внуками, – бесценное. Сейчас я многие такие моменты упускаю и с внуками буду их восполнять. Думаю, они будут залюбленными детьми