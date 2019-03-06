Очистка Ижевска от снега и трейлер финала «Игры престолов»: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро среды. Удмуртия! Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Город vs снег:

Ижевск продолжает бороться со снегом. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, этой зимой выпало аномальное количество осадков.

С начала зимнего сезона городские службы вывезли 26,5 млн тыс. кубометров снега. В ближайшие дни осадки продолжатся.

В связи с обильными снегопадами рабочие ежедневно очищают крыши социальных объектов о сугробов и сосулек. В настоящее время территории 111 школ и 186 детских садов приведены в нормативный вид.

«Резиновый дом»:

Против жителя Ижевска возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранцев. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, мужчина зарегистрировал в частном жилом доме 40 граждан Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

«Вместе с тем иностранные граждане по указанному адресу никогда не вселялись и не проживали, регистрация по месту пребывания произведена за плату без намерения на дальнейшее проживание», - отмечается в сообщении.

Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Взрыв и пожар:

На заводе по производству пластиковой тары в Гороховце прогремел технологический взрыв. Как пишет Интерфакс, травмы получили семь рабочих.

Всех пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, погибших в результате произошедшего нет.

Между тем, источник в экстренных службах сообщил изданию, что в одном из помещений завода, предположительно бытовом, произошел небольшой пожар.

«Пострадавшие рабочие госпитализированы с ожогами, они пытались самостоятельно потушить возгорание», - сказал источник.

Мамонты в Британии:

Восьмилетний житель Британии нашёл на пляже Чармут зуб мамонта. Как пишет Росбалт со ссылкой на РИА Новости, находка размером с ладонь сохранилась не очень хорошо.

Распознать зуб мальчик смог, потому что интересуется археологией. Артефакт передали ученым, которые установили, что он принадлежит шерстистому мамонту, жившему предположительно во время ледникового периода.

По словам профессора Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне, зуб очень изношен, так что время жизни животного можно определить только приблизительно, в промежутке между 60 000 и 25 000 лет назад.

Новый трейлер:

В сети появился долгожданный трейлер заключительного сезона «Игры престолов». На кадрах видно, как герои сериала готовятся к решающей битве с Королем Ночи и армией мертвецов.

Как пишет Газета, в видео показали Арью и Сансу Старк, Джона Сноу вместе с Дейенерис, ее драконов, а также Серсею и Джейми Ланнистеров.

Финальное шоу будет состоять из шести полуторачасовых эпизодов. Показ стартует 15 апреля.