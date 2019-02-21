В Хохряках начали сносить недостроенные дома ЖК «Родниковый край»

Все объекты построены с нарушениями.

Хохряки. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии начали сносить недостроенные дома ЖК «Родниковый край». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Экспертиза показала, что все четыре здания выполнены с нарушениями. Также отмечается низкое качество работ и отсутствие консервации объектов, что опасно для проживания в этих домах.

В связи с этим, постройки разберут до фундамента, который усилят.

Также на встрече с дольщиками был поднят вопрос с коммуникациями.

В настоящее время в бюджете Удмуртии предусмотрено финансирование работ по проектированию водоснабжения и водоотведения. Ведутся переговоры с ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, ЖК «Родниковый край» начали возводить в 2014 году. Позднее строительная компания «Стройком» самоустранилась и жители остались без крыши над головой. Новым застройщиком стало ООО «Холмы-2». В январе между обществом и конкурсным управляющим было подписано соглашение о выполнении обязательств.

Всего от недобросовестного застройщика пострадали 172 дольщика.