Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» традиционно завершают рабочую неделю видеообзором, в котором рассказывают о главных событиях недели.

Удмуртия в минуту: госдолг республики и мировое соглашение Задорожного Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-15.

Госдолг республики:

В феврале госдолг Удмуртии вырос на 3,5 млрд рублей. Увеличение связано с тем, что республика взяла кредит на выплату зарплат бюджетникам. По информации Минфина региона, на 1 февраля общий долг составляет 50,5 млрд рублей, при этом большая часть это займы из федерального бюджета, которые составляют 23,9 млрд рублей.

Мировое соглашение:

Бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный заключил мировое соглашение с главой города Олегом Бекмеметьевым. Спор был связан с увольнением Задорожного в октябре прошлого года. В итоге администрация выплатит пострадавшему более 550 тыс рублей за время вынужденного прогула.

Полицейский бензин

В Удмуртии задержали владельца АЗС, похищавшего бензин сотрудников регионального МВД. Согласно госконтрактам, которые предприниматель заключал с ведомством, он принимал топливо на хранение. Однако незаконно похищал бензин и разбавлял его. Подозреваемого заключили под стражу.

Территория ТОСЭР:

Глазов получит статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил на инвестиционном форуме в Сочи. Глава Удмуртии уточнил, что при оформлении заявки заключили 11 соглашений с инвесторами, которые обеспечат 1850 новых рабочих мест и привлекут около 11 млрд рублей инвестиций.