play
pause
  • $ 66.7 ↑
  • € 75.25 ↑

Удмуртия в минуту: госдолг республики и мировое соглашение Задорожного

18:00, 15 февраля, 2019
18:00, 15 февраля, 2019
309
0
#экономика\n#Администрация Ижевска\n#налоги\n#МВД\n#Ижевск\n#бензин\n#Удмуртия\n#мошенники\n#МВД Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#суд\n#ТОСЭР
Фото: ИА "Сусанин"
309
0

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» традиционно завершают рабочую неделю видеообзором, в котором рассказывают о главных событиях недели.

Удмуртия в минуту: госдолг республики и мировое соглашение Задорожного

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-15.

Госдолг республики:

В феврале госдолг Удмуртии вырос на 3,5 млрд рублей. Увеличение связано с тем, что республика взяла кредит на выплату зарплат бюджетникам. По информации Минфина региона, на 1 февраля общий долг составляет 50,5 млрд рублей, при этом большая часть это займы из федерального бюджета, которые составляют 23,9 млрд рублей.

Мировое соглашение:

Бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный заключил мировое соглашение с главой города Олегом Бекмеметьевым. Спор был связан с увольнением Задорожного в октябре прошлого года. В итоге администрация выплатит пострадавшему более 550 тыс рублей за время вынужденного прогула.

Полицейский бензин

В Удмуртии задержали владельца АЗС, похищавшего бензин сотрудников регионального МВД. Согласно госконтрактам, которые предприниматель заключал с ведомством, он принимал топливо на хранение. Однако незаконно похищал бензин и разбавлял его. Подозреваемого заключили под стражу.

Территория ТОСЭР:

Глазов получит статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил на инвестиционном форуме в Сочи. Глава Удмуртии уточнил, что при оформлении заявки заключили 11 соглашений с инвесторами, которые обеспечат 1850 новых рабочих мест и привлекут около 11 млрд рублей инвестиций.

18:00, 15 февраля, 2019
309
0
#экономика\n#Администрация Ижевска\n#налоги\n#МВД\n#Ижевск\n#бензин\n#Удмуртия\n#мошенники\n#МВД Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#суд\n#ТОСЭР

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 февраля, 2019
4129

Пожилую жительницу Удмуртии спасли из заснеженного дачного домика

2910
11:57, 10 февраля, 2019

Все школы Ижевска закрыли на карантин

2768
17:30, 11 февраля, 2019

Начальника службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по подозрению во взятке

2425
17:10, 12 февраля, 2019

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

2219
18:15, 14 февраля, 2019

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
5753

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

2088
12:50, 15 февраля, 2019

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

1443
10:40, 14 февраля, 2019

Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

1411
15:45, 12 февраля, 2019

Фура протащила 2 км легковушку с пассажирами по трассе Уфа-Оренбург

962
12:10, 13 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
4603

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

3333
19:00, 12 февраля, 2019

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2842
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2406
19:13, 10 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1653
18:03, 09 февраля, 2019