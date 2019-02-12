Ижевск выплатит уволенному экс-замглавы города Сергею Задорожному 550 тыс рублей

Стороны заключили мировое соглашение.

Ижевск. Удмуртия. Бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный заключил мировое соглашение с главой города Олегом Бекмеметьевым по поводу увольнения чиновника. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, в октябре 2018 года, находясь в отпуске, Задорожный получил уведомление об увольнении в связи с истечением трудового договора. После этого он обратился в суд с требованием восстановить его в должности, взыскать оплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда в сумме 50 тыс. рублей.

11 февраля стороны представили в Октябрьский районный суд мировое соглашение. По его условиям, администрация Ижевска обязана выплатить Задорожному более 550 тыс. рублей за время вынужденного прогула с 20 октября по 11 февраля 2019 года.

Прежнее распоряжение об увольнении муниципалитет обязуется отменить и издать новое, датированное 13 февраля 2019 года.