Видеообзор самых важных и интересных новостей, которые произошли в республике с 4 по 8 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции завершают пятницу видеообзором самых важных событий, произошедших в республике за неделю.

Удмуртия в минуту: итоги недели Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-08.

Увольнение Воронцова:

Алексей Воронцов покинул пост руководителя агентства печати Удмуртии. По его словам, он не сошелся во взглядах с главой Удмуртии. Место Воронцова 7 февраля временно занял Приск Мгои.

Визит Поветкина:

Известный российский боксер Александр Поветкин посетил Ижевск. Чемпион мира открыл в столице Удмуртии спортивный зал, встретился с юными воспитанниками и их тренерами.

Цитируемость – 2018:

Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым среди СМИ Удмуртии по итогам 2018 года. Показатель учитывает количество ссылок на источник в других СМИ и влиятельность такого источника.

Новая работа:

Бывший глава республиканского Минстроя Иван Ястреб нашел новую работу. Он возглавил госпредприятие «Территориальное производственное объединение ЖКХ Удмуртии». Бывший руководитель ГУПа уволился по собственному желанию 25 января.

Погода в республике:

В Удмуртии в выходные ожидается потепление. В ночь на 9 февраля температура понизится до -13..-18 градусов по Цельсию, а днем потеплеет до -4..-9 градусов. В ночь с субботы на воскресенье ожидается снегопад, слабая метель, на дорогах заносы.