play
pause
  • $ 66.02 ↑
  • € 74.97 ↑

Удмуртия в минуту: итоги недели

18:00, 08 февраля, 2019
18:00, 08 февраля, 2019
81
0
#спорт\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сусанин\n#погода\n#Удмуртия\n#отставка\n#Минстрой Удмуртии\n#сайт Сусанин\n#погода в Удмуртии\n#бокс\n#Минстрой\n#назначения\n#погода в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
81
0

Видеообзор самых важных и интересных новостей, которые произошли в республике с 4 по 8 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции завершают пятницу видеообзором самых важных событий, произошедших в республике за неделю.

Удмуртия в минуту: итоги недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-08.

Увольнение Воронцова:

Алексей Воронцов покинул пост руководителя агентства печати Удмуртии. По его словам, он не сошелся во взглядах с главой Удмуртии. Место Воронцова 7 февраля временно занял Приск Мгои.

Визит Поветкина:

Известный российский боксер Александр Поветкин посетил Ижевск. Чемпион мира открыл в столице Удмуртии спортивный зал, встретился с юными воспитанниками и их тренерами.

Цитируемость – 2018:

Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым среди СМИ Удмуртии по итогам 2018 года. Показатель учитывает количество ссылок на источник в других СМИ и влиятельность такого источника.

Новая работа:

Бывший глава республиканского Минстроя Иван Ястреб нашел новую работу. Он возглавил госпредприятие «Территориальное производственное объединение ЖКХ Удмуртии». Бывший руководитель ГУПа уволился по собственному желанию 25 января.

Погода в республике:

В Удмуртии в выходные ожидается потепление. В ночь на 9 февраля температура понизится до -13..-18 градусов по Цельсию, а днем потеплеет до -4..-9 градусов. В ночь с субботы на воскресенье ожидается снегопад, слабая метель, на дорогах заносы.

18:00, 08 февраля, 2019
81
0
#спорт\n#ЖКХ\n#СМИ\n#Ижевск\n#Сусанин\n#погода\n#Удмуртия\n#отставка\n#Минстрой Удмуртии\n#сайт Сусанин\n#погода в Удмуртии\n#бокс\n#Минстрой\n#назначения\n#погода в Ижевске

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
5707

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

3893
11:29, 03 февраля, 2019

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

2881
10:00, 02 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

2812
12:15, 04 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

2782
13:30, 06 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
2990

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1666
13:48, 01 февраля, 2019

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга готовили еще один взрыв

1229
18:00, 01 февраля, 2019

Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

1204
17:11, 01 февраля, 2019

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1107
12:26, 03 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3358

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

1553
19:00, 06 февраля, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1241
16:44, 02 февраля, 2019

9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

1138
18:03, 02 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1089
09:22, 06 февраля, 2019