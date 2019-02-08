Видеообзор самых важных и интересных новостей, которые произошли в республике с 4 по 8 февраля.
Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» по традиции завершают пятницу видеообзором самых важных событий, произошедших в республике за неделю.
Удмуртия в минуту: итоги недели
Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-08.
Увольнение Воронцова:
Алексей Воронцов покинул пост руководителя агентства печати Удмуртии. По его словам, он не сошелся во взглядах с главой Удмуртии. Место Воронцова 7 февраля временно занял Приск Мгои.
Визит Поветкина:
Известный российский боксер Александр Поветкин посетил Ижевск. Чемпион мира открыл в столице Удмуртии спортивный зал, встретился с юными воспитанниками и их тренерами.
Цитируемость – 2018:
Информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым среди СМИ Удмуртии по итогам 2018 года. Показатель учитывает количество ссылок на источник в других СМИ и влиятельность такого источника.
Новая работа:
Бывший глава республиканского Минстроя Иван Ястреб нашел новую работу. Он возглавил госпредприятие «Территориальное производственное объединение ЖКХ Удмуртии». Бывший руководитель ГУПа уволился по собственному желанию 25 января.
Погода в республике:
В Удмуртии в выходные ожидается потепление. В ночь на 9 февраля температура понизится до -13..-18 градусов по Цельсию, а днем потеплеет до -4..-9 градусов. В ночь с субботы на воскресенье ожидается снегопад, слабая метель, на дорогах заносы.