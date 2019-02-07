Приск Мгои будет исполнять обязанности руководителя агентства печати Удмуртии

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы и правительства региона.

Ижевск. Удмуртия. Приск Мгои будет исполнять обязанности руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии. Соответствующий указ опубликовали в четверг, 7 февраля, на сайте главы и правительства региона.

Согласно документу, который подписан главой республики, Мгои вступил в должность 7 февраля и будет курировать работу агентства до назначения нового руководителя.

Напомним, в среду, 6 февраля, с этой должности был уволен Алексей Воронцов, который работал в агентстве с 2014 года. По его словам, они не сошлись во мнениях с главой республики Александром Бречаловым.

«Образно говоря, мы не сошлись во взглядах по модели и выстраиванию в будущем системы управления СМИ в регионе, и по сути дорожной карты по оптимизации и повышению эффективности деятельности средств массовой информации», - сказал Воронцов в беседе с корреспондентом «Сусанина».