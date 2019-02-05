Известный российский боксер Александр Поветкин посетил Ижевск

Чемпион мира принял участие в открытии зала и встретился с юными спортсменами и их наставниками.

Ижевск. Удмуртия. Чемпион мира, олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин посетил Ижевск. Тяжеловес принял участие в открытии нового зала «Золотая перчатка» имени Андрея Абрамова, а также встретился с юными спортсменами и их наставниками.

«Отличные впечатления, залы мне очень понравились. Необыкновенно то, что здесь [зал располагается на улице Молодежной, 42а] он практически весь остеклен – это очень интересно - люди смотрят как дети тренируются, благодаря этому могут увлечься спортом», - рассказал Александр Поветкин в беседе с журналистами.

Александр Поветкин в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-05.

Боксер также отметил, что подобные мероприятия являются пропагандой здорового образа жизни, правильного поведения и воспитания.

«Я счастлив, что приехал сюда и рад, что смог поучаствовать в открытии хорошего зала», - сказал Поветкин.

Приезд тяжеловеса также был приурочен к старту Кубка России по боксу. Соревнования пройдут в столице Удмуртии в конце февраля – начале марта. Бои будут посвящены 100-летию оружейника Михаила Калашникова.

«Я считаю, что это очень достойный человек, очень сильная личность, это хорошо, когда проводится Кубок России, посвященный Калашникову», - рассказал Поветкин.