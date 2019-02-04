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Первые: информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым среди СМИ Удмуртии по итогам 2018 года

16:05, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
16:05, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
35
0
#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Сусанин\n#Удмуртия\n#журналистика
35
0

В тройку также вошли Udmurt.media и Udm-info.ru.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртской Республики по итогам 2018 года. Как сообщает «Медиалогия», индекс цитируемости составил 189,18.

Отметим, данный показатель учитывает количество ссылок на источник в других СМИ и влиятельность такого источника.

На втором месте в рейтинге расположилось Udmurt.media (181,51). Тройку лидеров замкнул Udm-info.ru (143,75).

В топ-10 также вошли: телеканал Моя Удмуртия, Izhlife.ru, ГТРК Удмуртия, Udm.kommersant.ru, Комсомольская правда – Ижевск, Известия Удмуртской Республики и ТНТ-Новый регион.

Сусанин - самое цитируемое СМИ Удмуртии 2018 года

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-04.

«Сусанин» пишет новости уже 18 лет. Мы умеем и любим это делать. Высокий рейтинг цитируемости означает, что наши новости интересны для жителей Удмуртии и читателей других СМИ. Команда «Сусанина» всегда готова оперативно и достоверно рассказать о важных событиях, происходящих в республике. Первое место в рейтинге «Медиалогии» - это прекрасная отсечка, позволяющая двигаться дальше: искать новые темы, писать актуальные тексты и развиваться. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее», - рассказала главный редактор «Сусанина» Дарья Саушина. Безымянный.png

16:05, 04 февраля, 2019
Анна Торхова
35
0
#СМИ\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Сусанин\n#Удмуртия\n#журналистика

 

 

 


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