Первые: информагентство «Сусанин» стало самым цитируемым среди СМИ Удмуртии по итогам 2018 года

В тройку также вошли Udmurt.media и Udm-info.ru.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» стало самым цитируемым СМИ Удмуртской Республики по итогам 2018 года. Как сообщает «Медиалогия», индекс цитируемости составил 189,18.

Отметим, данный показатель учитывает количество ссылок на источник в других СМИ и влиятельность такого источника.

На втором месте в рейтинге расположилось Udmurt.media (181,51). Тройку лидеров замкнул Udm-info.ru (143,75).

В топ-10 также вошли: телеканал Моя Удмуртия, Izhlife.ru, ГТРК Удмуртия, Udm.kommersant.ru, Комсомольская правда – Ижевск, Известия Удмуртской Республики и ТНТ-Новый регион.

Сусанин - самое цитируемое СМИ Удмуртии 2018 года Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-04.

«Сусанин» пишет новости уже 18 лет. Мы умеем и любим это делать. Высокий рейтинг цитируемости означает, что наши новости интересны для жителей Удмуртии и читателей других СМИ. Команда «Сусанина» всегда готова оперативно и достоверно рассказать о важных событиях, происходящих в республике. Первое место в рейтинге «Медиалогии» - это прекрасная отсечка, позволяющая двигаться дальше: искать новые темы, писать актуальные тексты и развиваться. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее», - рассказала главный редактор «Сусанина» Дарья Саушина.