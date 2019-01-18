Крещенский крестный ход к купели на городском пруду пройдёт в Ижевске 18 января

Шествие начнётся от парка имени Кирова в 20:00.

Ижевск. Удмуртия. Общегородской Крещенский крестный ход к купели на Ижевском пруду состоится в пятницу, 18 января. Завершится шествие чином великого освящения воды.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. Традиционно мероприятия заканчиваются в России купанием в ледяной проруби.

Сам крестный ход возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Духовенство и миряне пройдут от парка имени Кирова вниз к Ижевскому пруду по улице Песочной на набережную в районе спасательной станции на улице Береговой, 1б. Здесь в толще льда приготовили купель. Здесь состоится торжественное праздничное богослужение с великим чином освящения воды. После этого все желающие смогут окунуться в прорубь.

Сбор желающих принять участие в крестном ходе – в 19:45 у центрального входа в парк, начало шествия – в 20:00.

Как сообщил начальник поисково-спасательной службы Ижевска Андрей Иванов, для обеспечения безопасности людей будут установлены две палатки для переодевания, организовано дежурство спасателей, «скорой помощи» и волонтёров. Всех желающих обеспечат горячим чаем. Личный автотранспорт рекомендуют оставлять на парковке кафе «Дача».

В этом году толщина льда составляет всего 30-35 см, он тонкий. Во избежание провалов, пропуск купающихся на лёд организуют небольшими партиями. Глубина самой купели составляет 1,3 метра. Андрей Иванов напомнил, что недопустимо погружение в воду в состоянии алкогольного опьянения, а тем, кто решил окунуться впервые, рекомендуется не нырять с головой во избежание внезапных нарушений кровообращения.

Благочинный Ижевского округа протоиерей Роман Воскресенских напомнил, что купание в проруби на Крещение является светской традицией и не несёт религиозной составляющей. Православным каноном такое омовение никак не регламентировано.

«Отнюдь заблуждение, когда говорим, что тому, кто окунулся в прорубь, простились все грехи. Это, конечно же, заблуждение. Грехи прощаются на таинстве исповеди в храме, когда священник читает разрешительную молитву», – сказал Роман Воскресенских.