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Численность населения Удмуртии за 11 месяцев сократилась почти на 5 тыс человек

08:30, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
08:30, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
259
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#люди
Фото: arzik2
259
0

По состоянию на 1 января 2019 года в республике проживает 1 млн 513 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Численность населения Удмуртии за 11 месяцев 2018 года сократилась на 4 918 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.  

По данным на 1 января 2019 года в республике проживает 1 млн 513 тыс. человек. Из них 995,7 тыс. – это городское население, 517,3 тыс. – сельское. При этом за это время население региона сократилось на 4 918 человек. Отметим, что за такой же период 2017 года убыль была меньше –3 205 человек.

За 11 месяцев 2018 года родилось 15 322 малыша (на 1255 детей меньше, чем за тот же период прошлого года), умерло 16 680 человек (на 72 человека меньше) в том числе 68 детей в возрасте до 1 года (на 14 детей меньше).

С начала года в Удмуртию приехали 13 749 человек, уехали – 17 309. Таким образом, миграционная убыль составила 3 560 человек.

08:30, 14 января, 2019
Диана Ворончихина
259
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#люди

 

 

 


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