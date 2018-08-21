Клубы на колёсах, амазонки в купальниках и женщины-скульпторы: какие фестивали пройдут в Удмуртии в конце августа

В районах республики гостей ждут разнообразные фестивальные площадки.

Ижевск. Удмуртия. В конце августа 2018 года на территории Удмуртской Республики пройдут значимые для региона культурные мероприятия. В разных районах Удмуртии гостей ждут площадки этнических, культурных и исторических фестивалей.

«Ночь кино»

Всемирный фестиваль уличного кино пройдёт с 20 по 26 августа. Зрителей ожидают короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссёрами в России за последний год. Центральное событие - «Ночь кино» - 25 августа на 85 площадках Удмуртии состоятся показы трёх картин: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

«Клубы на колёсах»

Первый республиканский конкурс передвижных культурно-досуговых учреждений «Питыран» пройдёт в селе Короленко Кизнерского района в субботу, 25 августа.

Начальник управления культуры и туризма администрации Кизнерского района Ираида Акачева отметила, что фестиваль организовали с целью развития внестационарного культурного обслуживания, возрождения, сохранения и развития культуры села, а также популяризации передвижных клубных учреждений в новых социально значимых условиях.

Ярмарка начнётся со службы в Успенской церкви, которую открыли в 1850 году, и она ни разу с тех пор не закрывалась. Одной из «изюминок» фестиваля станет изготовление «Мултанского ковра» из сена и травы.

Как отметил министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев, в 2016 году 20 районов Удмуртии обеспечили автоклубами: «Надеюсь, что в ближайшее время сумеем обеспечить остальные пять районов. Это хорошо забытое старо, я сам был в агитбригаде. Выезжали в Тверь, как победители республиканского фестиваля».

Программа мероприятия:

10:30 – 11:00 – открытие Конкурса. Смотр автотранспорта членами жюри.

11:00 – 11:30 – шествие автоколонны передвижных учреждений культуры на Мултанскую ярмарку.

11:30 – 12:00 – торжественная встреча делегаций и гостей «Мултанской ярмарки».

12:00 – 13:00 – торжественное открытие «Мултанской ярмарки».

14:00 – Республиканский конкурс передвижных культурно-досуговых учреждений Удмуртской Республики «Питыран».

16:00 – этнодискотека «Милемын чош». Награждение победителей.

Всеудмуртский сход воршудов

Всеудмуртский сход представителей воршудов пройдёт в деревне Адам Глазовского района Удмуртии в субботу, 25 августа. Как отметил заведующий историко-культурным парком «ДондыДор» Евгений Баженов, мероприятие - не фестивальное явление.

«Здесь основная цель - восстановление историко-культурных родовых связей, которые на сегодняшний день практически утрачены среди населения. Воршуд - исконно родовая система родственных связей, практически утраченная сегодня», - сообщил Евгений Баженов.

Он также отметил, что задача схода - выстроить взаимоотношения между людьми; восстановить отношения между представителями воршудов, объединить их.

«Необходимо показать, что удмуртская культура разнообразна не только делением Север-Юг, но и родовыми составляющими. Это эксперимент, который, мы думаем, в дальнейшем станет традицией», - сказал Баженов.

Официально на фестиваль заявилось 16 воршудов, есть среди них представители Татарстана и Кировской области. В конце схода создадут арт-объект «Бадзым книга» - большой берестяной лист, на котором пропишут резолюцию, и представители всех воршудов проставят там свои пусы - отличительные знаки.





Программа мероприятия:

10:00 – 12:00 – встреча гостей «Куно пумитан». Регистрация «Кин мон» (Кто я?) (Для тех, кто хочет узнать свой воршуд).

12:00 – 12:20 – официальное открытие ИКП «ДондыДор». Обмен щитами между батырами Донды и батырами Идны.

12:20 – 13:00 – торжественное открытие Всеудмуртского схода представителей воршудов.

13:00 – 13:30 – традиционная обрядовая каша.

13:30 – 15:30 – Торо кенеш (Совет старейшин родов). Тема обсуждения: «Почему я хочу быть удмуртом?»

13:30 – 14:30 – презентации воршудно-родовых групп (на главной сцене).

14:30 – 15:30 – работа площадок:

1) Площадка «Мудор крезь» (Тема: Сказки, мифы, легенды моего рода);

2) Площадка «Доре мынам» (Темы: Моя деревня, моя семья, мой род!);

3) Игровая площадка «Шудон»

4) Фотофиксация «Портрет воршуда»

5) Работа ремесленных мастерских

6) Средневековый тир

14:30 – 15:30 – концертная программа на главной сцене.

15:30 – 16:00 – торжественное закрытие Всеудмуртского схода представителей воршудов. Создание арт-объекта «Быдзым книга».

Фестиваль финно-угорской красоты

Также на территории парка «ДондыДор» 25 августа пройдёт фолк-рок фестиваль «Тыло толэзь». Концертные мероприятия пройдут на площадке вечером, по завершению схода воршудов.

«Решили рискнуть и выйти за рамки традиционного конкурса красоты, и обозначить женщину в иной роли. Принципиально объединяем три культурные составляющие: образ женщины, образ огня и образ рок-музыки. Из девушек попытаемся сделать некий аналог амазонки. Хотим сказать, что женщина в удмуртской культуре весомая фигура», - отметил Евгений Баженов.

Поэтому среди прочего анонсирован конкурс этнических купальников и вождение на нетрадиционном транспортном средстве.

Программа мероприятия:

17:10 – открытие фестиваля «Тыло Толэзь», выступление рок-группы «StereoХИТ» (Глазов).

17:15 – 19:00 – конкурс этнической женской красоты «Тыло толэзь» (Огненная луна).

Выступление рок-групп:

19:00 – 19:10 – «StereoХИТ», Глазов.

19:15 – 19:25 – выступление коллективов Глазовского района.

19:35 – 20:05 – «Кин-Дза-Дза», Глазов.

20:15 – 20:45 – «РЕЗОНАНС», Ижевск.

20:55 – 21:25 – «ZB», Глазов.

21:30 – 21:40 – фаер-шоу «Outline», Глазов.

21:50 – 22:30 – выступление хедлайнеров фестиваля «Silent Woo Goore», Ижевск.

22:40 – 22:50 – фаер-шоу «ХАНАБИ», Киров.

22:50 – 23:00 – торжественный салют.

23:00 – 00:00 – ежегодная всероссийская акция «Ночь кино - 2018»

Женский лэнд-арт

Первый республиканский этнофестиваль по лэнд-арту среди женщин «КЫЗ» пройдёт с 27 августа по 1 сентября в деревне Карамас-Пельга Киясовского района.

По замыслу организаторов основной идеей фестиваля станут воплощение духовности финно-угорской и других традиционных культур через призму современного искусства лэнд-арта в аспекте женского творчества. Как отметила куратор мероприятия Мария Соловатова, на фестивале деревянной скульптуры в Карамас-Пельге помогавшие там женщины сказали ей: «Мы тоже можем, мы тоже хотим».

По словам Соловатовой, «как молния вспыхнуло это явление, и мы смогли организовать». Отметим, что лэнд-арт - ландшафтное искусство создание из природных материалов малых архитектурных форм.

Скульптурное воплощение тем средневековой культуры, искусства и мировоззрений удмуртского и других народов через современное экологичное искусство лэнд-арта продолжит оформление публичного эколого-культурного пространства на территории Центра удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга.

В рамках фестиваля пройдут концерты, вечера обрядовых песен и национальных кухонь, фотовыставки, кинопоказы.