Неделя кино в Удмуртии: где и когда организуют показы фильмов

Всемирный фестиваль пройдет с 20 по 26 августа.

Ижевск. Удмуртия. 20 августа в Удмуртии стартует всемирный фестиваль уличного кино. Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма республики, всю неделю, до 26 августа, будут организованы показы фильмов.

Зрителей ожидают короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссёрами в России за последний год.

Центральным событием кинонедели станет «Ночь кино». 25 августа на 85 площадках состоятся показы 3 картин: «Танки» Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.

Программа мероприятий:

Ижевск

- культурное пространство «Открытый сад»: 20-25 августа – показы конкурсных и внеконкурсных фильмов;

- фан-зона в парке Кирова: 20 августа 20:00 – показ фильма;

- национальный музей имени Кузебая Герда: 23 августа 18:00 – показ фильма «День войны».

Балезинский район

- РДК «Дружба»: 24 августа 19:00-22:00 – показ фильма, тематическая дискотека-акция «Все в кино!»;

Вавожский район

- Вавожский РДК: 22 августа 18:00 – показ фильмов «Умелец», «Наружка», «Закон исключенного третьего»;

Глазовский район

- РДК «Искра»: 20 августа в 17:00 и 21 августа в 19:00 – показ фильмов;

- Кочишевский ЦСДК: 22 августа в 16:00 – показ фильма.

Граховский район

- РДК «Лидер»: 21 августа 18:00 – показ национальных фильмов («Узы боры», марийский, «Тень Алангасара»), конкурс «Кинопремия – лучший знаток мультфильмов», показ короткометражных фильмов.

Камбарский район

- Центральная площадь Камбарки: 22 августа 20:00 – показ фильмов.

Кизнерский район

- РДК «Зори Кизнера»: 22 августа 20:00 – показ фильмов.

Красногорский район

- Красногорский РДК: 22 августа 14:00 – показ фильмов.

Сарапульский район

- РКЦ «Спектр», Сигаево, Кигбаевский СКЦ, Мостовинский СКЦ, Нечкинский СКЦ, Тарасовский СКЦ, Мазунинский СКЦ, Шевыряловский СКЦ, Шадринский СДК, Юринский СДК, Уральский СКЦ – 19:00 показы фильмов.

Увинский район

- Историко-художественный музей: 31 августа 20:00 – показ фильмов; «Кино-тест» (экспресс-тест на знание Отечественного кино); флешмоб «Танцевальный кино-хит»; игры «Кино-крокодил»; «Кино-пазл», выставка «Литература и кино».

Шарканский район

- Мишкинский СДК: 21 августа 12:00 – просмотр конкурсных фильмов;

- Зар-Вишурский СДК: 23 августа 19:00 – просмотр конкурсных фильмов;

- Нижнекиварский СДК: 24 августа 15:00 – просмотр конкурсных фильмов;

- Зюзинский СДК: 24 августа 11:00 – просмотр конкурсных фильмов;

- Шарканский РДК: 24 августа 16:00 – просмотр конкурсных фильмов;

- НЦУК «Быгы»: 24 августа 19:00 – просмотр конкурсных фильмов.

Якшур-Бодьинский район

- Якшур – Бодьинский СИКЦ: 22 августа 20:00 – показ фильмов.