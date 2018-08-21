Мусульмане Удмуртии отметят праздник Курбан-байрам

Он продлится пять дней.

Ижевск. Удмуртия. Исламский праздник окончания хаджа отметят мусульмане Удмуртии. Курбан-байрам отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам и в 2018 году пройдёт с 21 по 25 августа.

Отметим, что при праздновании Курбан-байрама мусульмане совершают полное омовение и надевают чистую и праздничную одежду. В мечетях совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба, в которой разъясняется происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения. Жертвой может быть баран, верблюд или корова. Жертве должно быть не менее полугода, она должна быть здорова и не иметь никаких недостатков.

«Следуя учению Корана о гуманизме и человеколюбии, мы, мусульмане Удмуртии, в дни Курбан-байрама должны подумать не только о себе и своих родных, но и о многих-многих нуждающихся и малообеспеченных семьях. Каждый из нас должен посетить такие семьи, передать им часть мяса жертвенных животных, обеспечить их подарками и необходимыми продуктами», - отметил в праздничном послании муфтий Удмуртской Республики Фаиз-хазрат Мухамедшин.

Он также напомнил, что скоро 1 сентября, и призвал мусульман помогать детям из малообеспеченных семей собраться в школу.