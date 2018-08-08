Основатель «Корпорации «Центр» ушёл из жизни во вторник, 7 августа.

Ижевск. Удмуртия. Андрей Осколков выразил соболезнования в связи со смертью ижевского бизнесмена Сергея Ощепкова.

«Скончался мой Друг Сергей Ощепков.

Мы были дружны с ним не один десяток лет. В тяжелые 90-е он, точно также, как и мы, начинал бизнес, который за эти годы вырос с нуля до федерального уровня. Он собрал под своим крылом талантливых и трудолюбивых людей, воспитал дружный коллектив. Его ценили за деловые качества, за фантастическую целеустремленность и умение добиваться поставленных целей. Но прежде всего, отмечали его человеческую теплоту, открытость и жизнелюбие.

Всегда знал Сергея как надежного человека, который приходил на помощь, в непростые моменты был рядом, выручал, не отворачивался от проблем, много сделал для Ижевска, для Удмуртии, помогал талантливым детям.

Для меня Сергей всегда был настоящим Другом, чутким, заботливым, тем, кто поможет и словом, и делом. Он говорил, что общение с друзьями – лучший отдых для него. Мне будет его не хватать. Невозможно представить, что я больше не смогу попросить совета, увидеть его, порадоваться вместе с ним. Хороший человек и семьянин - таким он и останется в нашей памяти.

Я скорблю. Скорблю вместе с его семьей и выражаю свои искренние соболезнования родным и близким», - написал Осколков.

Напомним, основатель ООО «Корпорация предприятий «Центр» Сергей Ощепков ушёл из жизни во вторник, 7 августа. Похоронен он будет в Ижевске.