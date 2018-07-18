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Похищение енота в Ижевске, коновязь для депутата Петропавловска и недовольство Трампа освещением в СМИ: что произошло минувшей ночью

08:25, 18 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
08:25, 18 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
281
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лошадь\n#Дональд Трамп\n#енот
Фото: https://vk.com/udmurtiya18rus
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Хмурое утро среды, 18 июля, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

 

Похищение енота:

В Ижевске неизвестные украли у молодого человека енота. Как сообщает «Комсомольская правда в Ижевске», это произошло в районе Малиновой горы.

Хозяин питомца вышел прогуляться вечером со своим животным. Компания неизвестных парней попросила сфотографироваться с енотом, после чего сбежали, украв беззащитное животное.

 

Коновязь для депутата:

Депутат камчатского законодательного собрания Михаил Пучковский рассказал, что мэрия Петропавловска отказала ему в организации коновязи у здания правительства региона. Об этом сообщает РИА Новости

Ранее депутат подготовил обращение в адрес губернатора, председателя регионального парламента и начальника краевого управления ГИБДД, в котором просил организовать у здания правительства края место «парковки» для своего коня и обеспечить коновязь. В заявлении говорилось, что из-за высоких цен на бензин и продукты Пучковский, как пенсионер, может позволить себе добираться на заседания только верхом на своем коне по кличке Ракета. Позже коллеги подарили Пучковскому проездной билет на автобус, но он отказался его принять. В июне Пучковский прибыл на заседание регионального парламента верхом, его сопровождали две наездницы, которые забрали животное.

«Мэрия отказала в ответ на мое обращение - я считаю, по необъективным причинам. Они привели выписки из актов по гужевому транспорту… Но я же приезжаю не на телеге», - цитирует издание слова депутата.

Он также отметил, что собирается обжаловать решение администрации города в суде. Пучковский рассказал, что на первую сессию краевого заксобрания в сентябре на конях к зданию правительства Камчатки намерены приехать около 20 человек - бизнесмены, конники и казаки.

  

Недовольство Трампа:

Трамп обвинил СМИ в занижении значения его встречи с Путиным. Как сообщает РБК, президент США назвал очень успешной встречу с российским коллегой в Хельсинки.

Но Дональд Трамп посетовал в своём «Твиттере, как СМИ осветили саммит. «Встреча с президентом Владимиром Путиным получилась очень успешной, но только не в средствах массовой информации, которые публикуют фейковые новости. Создатели фейковых новостей продолжают сходить с ума», - написал американский президент.

 

Donald J. Trump on Twitter

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!

08:25, 18 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
281
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лошадь\n#Дональд Трамп\n#енот

 

 

 


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