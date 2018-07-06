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Отключение газа в Ижевске, упразднение Пенсионного фонда и казнь лидера японской секты: что произошло минувшей ночью

08:00, 06 июля, 2018
Анна Торхова
08:00, 06 июля, 2018
Анна Торхова
1437
0
#пенсии\n#Газпром\n#терроризм\n#Ижевск\n#Пенсионный фонд\n#газ\n#Япония\n#Великая Отечественная Война\n#Красная Армия\n#Удмуртия\n#памятники\n#финно-угры\n#Польша\n#солдаты
Фото: pixabay.com
1437
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Привет, Удмуртия! Утро долгожданной пятницы предлагаем начать с традиционного обзора новостей от «Сусанина».

Газоснабжение:

По данным на 5 июля в Ижевске от газа отключили 1212 квартир. Связано это с тем, что около 400 собственников не предоставили газовикам доступ в квартиры, сообщает пресс-служба города.

«Специализированная организация имеет право отключить газоснабжение квартиры, пока в нее не будет предоставлен доступ, при этом без ресурса могут остаться и соседние жилые помещения», - пояснил замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Чернышев.

Напомним, с 2018 года техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже одного раза в год.

Быг-быг:

6 июля в Ижевске стартует фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг». Пройдет гастрономический праздник в деревнях Старые Быги и Вортчино Шарканского района, сообщают организаторы.

Помимо дегустации блюд гостей ждут танцы, мастер-классы, соревнования и другое.

Всю еду можно будет приобрести по валюте фестиваля — «быг»

Упразднение пенсионного фонда:

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил избавиться от Пенсионного фонда России и передать его функции Казначейству. Об этом сообщают сообщают «РИА Новости».

По его словам, ПФР – это «лишняя организация», которая неэффективно вытягивает деньги. На сегодняшний день Казначейство контролирует все финансовые потоки внутри государства, а потому могла бы принять на себя функцию фонда.

Смертный приговор:

В Японии казнили через повешение лидера японской секты  «Аум Синрикё» (террористическая организация, запрещенная в России) Сёко Асахару . Также смертные приговоры привели в исполнение в отношении шести его соратников, пишут «Известия».

В 1995 году сектанты распылили в токийском метро отравляющее вещество - зарин. В результате этого 12 человек погибли, еще около 5 тыс. пострадали.

В 2004 году суд признал Асахару виновным в организации теракта и еще 12 преступлениях. Однако защита доказала, что тот на момент вынесения приговора был невменяемым.

После многочисленных экспертиз в 2006 году суд Японии все-таки вынес смертный приговор лидеру группировки.

Снос памятников:

Власти Польши намерены снести 75 памятников советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Как пишет Рен-ТВ, такая рекомендация поступила от польского Института национальной памяти.

Там считают, что памятники были поставлены против воли поляков.

Демонтаж будут проводить в соответствии с законом «О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя».

Окончательное решение о сносе должны принять местные власти.

08:00, 06 июля, 2018
Анна Торхова
1437
0
#пенсии\n#Газпром\n#терроризм\n#Ижевск\n#Пенсионный фонд\n#газ\n#Япония\n#Великая Отечественная Война\n#Красная Армия\n#Удмуртия\n#памятники\n#финно-угры\n#Польша\n#солдаты

 

 

 


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