Отключение газа в Ижевске, упразднение Пенсионного фонда и казнь лидера японской секты: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Привет, Удмуртия! Утро долгожданной пятницы предлагаем начать с традиционного обзора новостей от «Сусанина».
Газоснабжение:
По данным на 5 июля в Ижевске от газа отключили 1212 квартир. Связано это с тем, что около 400 собственников не предоставили газовикам доступ в квартиры, сообщает пресс-служба города.
«Специализированная организация имеет право отключить газоснабжение квартиры, пока в нее не будет предоставлен доступ, при этом без ресурса могут остаться и соседние жилые помещения», - пояснил замглавы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Чернышев.
Напомним, с 2018 года техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже одного раза в год.
Быг-быг:
6 июля в Ижевске стартует фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг». Пройдет гастрономический праздник в деревнях Старые Быги и Вортчино Шарканского района, сообщают организаторы.
Помимо дегустации блюд гостей ждут танцы, мастер-классы, соревнования и другое.
Всю еду можно будет приобрести по валюте фестиваля — «быг»
Упразднение пенсионного фонда:
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил избавиться от Пенсионного фонда России и передать его функции Казначейству. Об этом сообщают сообщают «РИА Новости».
По его словам, ПФР – это «лишняя организация», которая неэффективно вытягивает деньги. На сегодняшний день Казначейство контролирует все финансовые потоки внутри государства, а потому могла бы принять на себя функцию фонда.
Смертный приговор:
В Японии казнили через повешение лидера японской секты «Аум Синрикё» (террористическая организация, запрещенная в России) Сёко Асахару . Также смертные приговоры привели в исполнение в отношении шести его соратников, пишут «Известия».
В 1995 году сектанты распылили в токийском метро отравляющее вещество - зарин. В результате этого 12 человек погибли, еще около 5 тыс. пострадали.
В 2004 году суд признал Асахару виновным в организации теракта и еще 12 преступлениях. Однако защита доказала, что тот на момент вынесения приговора был невменяемым.
После многочисленных экспертиз в 2006 году суд Японии все-таки вынес смертный приговор лидеру группировки.
Снос памятников:
Власти Польши намерены снести 75 памятников советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Как пишет Рен-ТВ, такая рекомендация поступила от польского Института национальной памяти.
Там считают, что памятники были поставлены против воли поляков.
Демонтаж будут проводить в соответствии с законом «О запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя».
Окончательное решение о сносе должны принять местные власти.