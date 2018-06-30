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Организаторы фестиваля «Читай, Ижевск!» предложили горожанам пройти онлайн-опрос

13:35, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
13:35, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#опросы\n#фестивали
Фото: vk.com/chitaiizhevsk
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Город готовится к шестому книжному фестивалю.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики начали подготовку к фестивалю «Читай, Ижевск!». Как отмечает пресс-служба администрации Ижевска, задачи шестого городского книжного фестиваля - привлечение интереса ижевчан к книге и чтению, популяризация и продвижение творчества местных авторов, объединение сообществ по интересам для совместной реализации городских культурных инициатив.

Участников фестиваля познакомят с жанровым разнообразием видов искусства. Фантастика, научно-познавательное, приключенческое, авторское, детское кино и литература станут основными тематическими площадками фестиваля.

Также в программу войдут творческие встречи с известными писателями, книжная ярмарка, кинопоказы художественных и документальных фильмов, мастер-классы по скорочтению, сценарному и актерскому мастерству, открытый поэтический микрофон, квесты, вечерние спектакли и концерты.

Чтобы сделать фестиваль лучше, организаторы события просят горожан пройти онлайн-опрос, доступный по ссылке

За актуальной информацией можно следить в официальной группе фестиваля ВКонтакте.

13:35, 30 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
483
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#опросы\n#фестивали

 

 

 


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