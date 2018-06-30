Организаторы фестиваля «Читай, Ижевск!» предложили горожанам пройти онлайн-опрос

Город готовится к шестому книжному фестивалю.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртской Республики начали подготовку к фестивалю «Читай, Ижевск!». Как отмечает пресс-служба администрации Ижевска, задачи шестого городского книжного фестиваля - привлечение интереса ижевчан к книге и чтению, популяризация и продвижение творчества местных авторов, объединение сообществ по интересам для совместной реализации городских культурных инициатив.

Участников фестиваля познакомят с жанровым разнообразием видов искусства. Фантастика, научно-познавательное, приключенческое, авторское, детское кино и литература станут основными тематическими площадками фестиваля.

Также в программу войдут творческие встречи с известными писателями, книжная ярмарка, кинопоказы художественных и документальных фильмов, мастер-классы по скорочтению, сценарному и актерскому мастерству, открытый поэтический микрофон, квесты, вечерние спектакли и концерты.

Чтобы сделать фестиваль лучше, организаторы события просят горожан пройти онлайн-опрос, доступный по ссылке.

За актуальной информацией можно следить в официальной группе фестиваля ВКонтакте.