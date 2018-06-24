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За пять месяцев в бюджет Удмуртии поступило 24,6 млрд рублей налогов

14:05, 24 июня, 2018
Анна Торхова
14:05, 24 июня, 2018
Анна Торхова
562
0
#бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#НДФЛ\n#деньги
562
0

Основную часть поступлений обеспечил налог на прибыль организаций.

Ижевск. Удмуртия. За 5 месяцев 2018 года в бюджет Удмуртской Республики поступило 24,6 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей. Как сообщает пресс-служба управления ФНС по республике, это составляет 29,7% от общей суммы поступлений.

Всего в консолидированный бюджет России жители Удмуртии перечислили 83,1 млрд рублей. Это на 12 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходную часть бюджета республики составили:

9,29 млрд рублей по налогу на прибыль организаций (или 37,7% в общем объеме доходов);

9,13 млрд рублей по налогу на доходы физических лиц (37%);

2,93 млрд рублей по налогам на имущество (11,9%);

1,3 млрд рублей по акцизам по подакцизным товарам (или 5,3%);

2,01 млрд рублей по остальным налогам и сборам, в том числе по специальным налоговым режимам (или 8,1%).

В структуре налоговых поступлений федерального бюджета основную долю заняли платежи за пользование природными ресурсами – 39,15 млрд рублей (66,9%) и по налогу на добавленную стоимость – 16,59 млрд рублей (28,8%).

Доходы по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-май составили 18,44 млрд рублей, что на 2,17 млрд рублей больше, чем за 5 месяцев 2017 года.

14:05, 24 июня, 2018
Анна Торхова
562
0
#бюджет\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#НДФЛ\n#деньги

 

 

 


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