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Глава Удмуртии вручил паспорта талантливым детям республики в День России

09:30, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
09:30, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
373
0
#Ижевск\n#День города Ижевска\n#День России\n#Удмуртия\n#школьники\n#глава Удмуртии\n#паспорт\n#таланты\n#Александр Бречалов
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
373
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Юные таланты также получили в подарок экземпляры Конституции России.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил паспорта талантливым детям республики. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, вручение состоялось в День России в резиденции главы региона.

В число детей, получивших паспорта из рук руководителя республики, вошли призёры и финалисты городских, региональных и всероссийских соревнований. Александр Бречалов поздравил ребят и их родителей с Днём России, Днём города Ижевска и с важным в их жизни событием - получением паспорта.

«Хочу пожелать вам гордиться своей малой родиной - Ижевском, Удмуртией - и всей нашей большой страной. Вы, действительно, одни из лучших, желаю вам не размениваться по мелочам, а ставить перед собой самые высокие цели и смело покорять любые вершины», - напутствовал Александр Бречалов.

Он также отметил, что «самая главная ценность - это семья». Бречалов также заверил ребят, что всегда готов «поддерживать молодёжь Удмуртии во всех добрых начинаниях и проектах».

Отмечается, что вместе с паспортами юные таланты получили подарки от главы региона: экземпляры Конституции Российской Федерации и книги по истории России.

09:30, 13 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
373
0
#Ижевск\n#День города Ижевска\n#День России\n#Удмуртия\n#школьники\n#глава Удмуртии\n#паспорт\n#таланты\n#Александр Бречалов

 

 

 


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