Глава Удмуртии вручил паспорта талантливым детям республики в День России

Юные таланты также получили в подарок экземпляры Конституции России.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил паспорта талантливым детям республики. Как сообщает пресс-служба руководителя республики, вручение состоялось в День России в резиденции главы региона.

В число детей, получивших паспорта из рук руководителя республики, вошли призёры и финалисты городских, региональных и всероссийских соревнований. Александр Бречалов поздравил ребят и их родителей с Днём России, Днём города Ижевска и с важным в их жизни событием - получением паспорта.

«Хочу пожелать вам гордиться своей малой родиной - Ижевском, Удмуртией - и всей нашей большой страной. Вы, действительно, одни из лучших, желаю вам не размениваться по мелочам, а ставить перед собой самые высокие цели и смело покорять любые вершины», - напутствовал Александр Бречалов.

Он также отметил, что «самая главная ценность - это семья». Бречалов также заверил ребят, что всегда готов «поддерживать молодёжь Удмуртии во всех добрых начинаниях и проектах».

Отмечается, что вместе с паспортами юные таланты получили подарки от главы региона: экземпляры Конституции Российской Федерации и книги по истории России.