Удмуртстат: число жителей Ижевска выросло почти на 6% за 10 лет

В настоящее время в столице Удмуртии проживает 648,2 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Число жителей Ижевска выросло почти на 6% за последние 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Удмуртстата.

Так, по данным ведомства, в настоящее время в столице Удмуртии проживает 648,2 тыс. человек. Из них, 56,7% - это мужчины и женщины трудоспособного возраста, а 23,7% - старше трудоспособного. Тогда как на молодежь приходится 19,6%. При этом, по статистике, на 10 «девчонок» приходится только 8 «ребят».

Помимо этого, по сравнению с республикой в городе на Иже чаще рождаются дети. В среднем, в столице Удмуртии появляется на свет 12,4 человека в расчёте на 1000 человек населения.

В то время как умирают 10,6 человек в расчете на это же количество населения. Это, отмечают в Удмуртстате, свидетельствует о низком уровне смертности.