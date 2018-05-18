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Власти Удмуртии проверят факт невыплат зарплаты за работу по утилизации снарядов

16:40, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
16:40, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
389
0
#проверки\n#Ижевск\n#зарплата\n#утилизация\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#задержка
Фото: ИА Сусанин
389
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Уничтожением боеприпасов в Пугачево занималось три компании одного владельца.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртской Республики проверят информацию о задержке зарплат в компаниях, которые утилизировали неразорвавшиеся снаряды близ села Пугачево. Как сообщает Интерфакс, местные жители пожаловались на невыплату зарплат в организациях, которые занимаются утилизацией боеприпасов в районе бывшего артиллерийского арсенала.

«Мы получили сигнал от жителей, что были невыплаты, связанные с зарплатами», - цитирует издание премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова.

Он отметил, что необходимо также точно установить, о каких из трёх компаний, занимавшихся утилизацией боеприпасов с 2011 года, идёт речь. При этом он сообщил, что «руководитель у этих юридических лиц был один».

Ранее сообщалось, что утилизацией боеприпасов на объекте занимается ООО «НПФ "Специальные технологии"». Директор предприятия Сергей Михальчук сообщал журналистам, что возглавляемая им организация занимается очисткой территории двух арсеналов: в Удмуртии и Башкирии, которые в 2011 году «взорвались с разницей в девять дней».

Согласно материалам аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Михальчук является директором и владельцем 100% ООО «Уральский пиротехнический завод», директором и владельцем 50% ООО «НПФ "Специальные технологии"» и бывшим гендиректором и владельцем 10% ООО «Вторметалл» (находится в стадии ликвидации с 2017 года).

Напомним, в среду, 16 мая, на территории бывшей военной части у села Пугачево Малопургинского района Удмуртии началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пожарные остановили распространение огня.

16:40, 18 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
389
0
#проверки\n#Ижевск\n#зарплата\n#утилизация\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#задержка

 

 

 


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