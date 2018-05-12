На стадионах Можгинского района по требованию прокуратуры установят видеокамеры

Закон требует, чтобы они следили за безопасностью во время спортивных занятий и игр детей.

Можга. Удмуртия. В 25 школах и 21 детском саду Можгинского района прокуратура выявила одно и то же нарушение законодательства. На стадионах и игровых площадках образовательных и воспитательных учреждений отсутствовали системы видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Удмуртии.

По результатам проверки прокуроры обратились в Можгинский районный суд. Он удовлетворил исковые требования и обязал школы и детсады установить видеокамеры, как того требует закон в целях безопасности детей.

Решение суда вступило в законную силу.