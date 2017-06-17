Кот из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче Кубка конфедераций

Хвостатый оракул выбрал миску с российским триколором.

анкт-Петербург. Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче Кубка конфедераций FIFA-2017. Как сообщают Известия, команда сыграет со соборной Новой Зеландии.

В Висячем садике Малого Эрмитажа коту-оракулу были предложены две миски с кормом, рядом с которыми находились флаги команд. В субботу кот подошел к миске с флагом России, но, возможно, из-за большого количества журналистов вокруг не стал есть корм и улегся рядом.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матч между Россией и Новой Зеландией стартовал несколько минут назад.