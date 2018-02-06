135 «роботов» будут работать в Ижевске на выборах Президента России

Новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) изготовили в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. 135 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будут установлены на участках во время дня выборов Президента России в Ижевске. Как рассказал журналистам на презентации председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко, техника стала надежнее комплексов 2010 года и уже прошла все необходимые испытания

«Ранее в Удмуртии использовались аналогичные, но немного другие комплексы 2010 года. Поэтому избиратели, которые живут в Ижевске, где размещались КОИБы знакомы с работой комплекса», - рассказал Виктор Кушко.

По его словам, комплексы разместят в первую очередь на те участки, где ранее они уже применялись, а также на участки с большей численностью избирателей, чтобы ускорить процесс самого голосования и подсчета.

«Исключается процесс ручного подсчета голосов. Сразу программа выводит готовый протокол. Испытания проводили. Практика показала, что, когда начали использовать подобные комплексы – было недоверие у граждан, были отдельные случаи, когда мы специально проводили ручной пересчет, чтобы сравнить результаты - что выдает комплекс и что посчитали руками. Все результаты сходились один в один», - рассказал журналистам председатель ЦИК Удмуртии.

Виктор Кушко также отметил, что в каждой территориальной комиссии будут работать инженер и два человека, отвечающие за работу комплексов.

«В ближайшее время будут проходить обучения. Всего в Ижевске 300 участков, 21 из них временный», - уточнил Кушко.

В свою очередь начальник отдела – руководитель информационного центра ЦИК Удмуртии Александр Грибов рассказал о тестированиях, которые предварительно будут проводить для того, чтобы во время работы КОИБа не возникало никаких вопросов.

«В субботу накануне дня голосования проведут тестирование. Также тестирование пройдет ранним утром в день голосования (18 марта – прим. ред.)», - рассказал Грибов.

По его словам, комплекс с легкостью различает незаполненные, испорченные и правильно заполненные бюллетени. Вся техника перед стартом голосования будет опломбирована.