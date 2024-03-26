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Дарья Сунцова избавилась от приставки «и. о.» на посту постпреда главы Удмуртии при президенте России

13:05, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Дарья Сунцова избавилась от приставки «и. о.» на посту постпреда главы Удмуртии при президенте России
13:05, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Президент России
Фото: vk.com/bissuccess
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Обязанности она исполняла с конца января.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру Дарьи Сунцовой на должность постоянного представителя главы УР при президенте России — заместителя председателя правительства УР.

Представляя кандидатуру парламенту, глава региона Александр Бречалов отметил, что за время исполнения обязанностей Дарья Сунцова активно включилась в работу.

«Вместе с экономическим блоком она уже подключилась к работе по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму. У неё большой опыт работы с предпринимателями, с федеральными общественными проектами, в событийном маркетинге, обширная база налаженных контактов на разных уровнях власти», — сказал Бречалов.

Напомним, исполнять обязанность постпреда Дарья Юрьевна начала с конца января 2024 года

За кандидатуру проголосовали 40 депутатов, против — восемь депутатов. Решение принято.

13:05, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
401
0
#Удмуртия\n#правительство Удмуртии\n#Президент России