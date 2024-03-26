Дарья Сунцова избавилась от приставки «и. о.» на посту постпреда главы Удмуртии при президенте России

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии согласовал кандидатуру Дарьи Сунцовой на должность постоянного представителя главы УР при президенте России — заместителя председателя правительства УР.

Представляя кандидатуру парламенту, глава региона Александр Бречалов отметил, что за время исполнения обязанностей Дарья Сунцова активно включилась в работу.

«Вместе с экономическим блоком она уже подключилась к работе по подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму. У неё большой опыт работы с предпринимателями, с федеральными общественными проектами, в событийном маркетинге, обширная база налаженных контактов на разных уровнях власти», — сказал Бречалов.

Напомним, исполнять обязанность постпреда Дарья Юрьевна начала с конца января 2024 года.

За кандидатуру проголосовали 40 депутатов, против — восемь депутатов. Решение принято.