Известные жители Удмуртии рассказали о студенческой дружбе

25 января в России отмечают День студентов.

Ижевск. Удмуртия. Для многих студенчество – это не только получение знаний по профильным предметам. Попадая во взрослую жизнь, вчерашние школьники учатся варить супы, жить на стипендию, решать бытовые вопросы. Студенческие годы дарят нам яркие воспоминания, а порой и дружбу на всю жизнь. Известные жители Удмуртии рассказали информационному агентству «Сусанин» о студенческой дружбе.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов:

-«Мои университеты» начались ещё в школе. За время учёбы в 10-11 классе закончил первый курс юридического вуза. Мог после школы пойти сразу на второй. Но, по совету родителей, освоил сначала рабочую профессию на заводе, потом – уже по личным убеждениям – пошёл в армию. Твёрдо знал уже тогда и до сих пор уверен, что воинская служба – обязательный этап жизни мужчины. В итоге полтора года срочной службы, столько же сверхсрочной – и только потом вуз, Московский университет МВД России.

Сразу стал старшиной курса. Не только в силу возраста (я был старше большинства своих однокурсников, которые пришли учиться в вуз после школы), но и из-за практических навыков управления коллективом и временем, которые получил в армии. Эти качества оказались востребованы в профильном вузе МВД, где в числе приоритетов помимо учёбы – дисциплина и спорт. Высокие требования, совмещение учебы с охраной общественного порядка, стажировка в органах внутренних дел (в моем случае это «убойный» отдел со всеми его особенностями - от осмотра места преступления до задержания подозреваемых) не помешали, а может быть, и способствовали тому, что у нас в группе сложились хорошие, товарищеские отношения. Со многими из ребят - однокурсников дружим по сей день. Встречаемся на день выпуска, поздравляем друг друга в День полиции.

У нас общие ценности. Общий взгляд на вопросы справедливости и права. И не только. Стремление развиваться, не останавливаться на достигнутом – в работе, в спорте, в жизни – мне и моим товарищам привила учёба в университете.

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин:

- Студенческие годы – один из самых ярких и запоминающихся моментов в жизни каждого студента. Я учился в Санкт-Петербурге, жил в общежитии, был заместителем старосты. Это был такой своеобразный «курс молодого бойца», когда мы учились готовить, решать бытовые вопросы, вместе ошибались, вместе учились, поддерживали друг друга. С друзьями по учебе мы очень близки, до сих пор общаемся, довольно часто встречаемся. У одного из друзей по общежитию я стал крестным отцом его сына. Поздравляю всех студентов с праздником, цените это время, оно действительно одно из самых особенных в жизни – когда еще мало социальных обязательств, но уже много возможностей для самореализации.

Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России Михаил Хомич:

- Друзья со времен студенчества - это особый класс отношений, мне повезло - я до сих пор общаюсь со своими однокурсниками - мы вместе учились, вместе жили. Думаю, именно знаменитое общежитие МГУ, которое называется «ДАС», сыграло в нашей дружбе не последнюю роль. Мы общаемся без преувеличения каждый день (спасибо «мессенджерам»), конечно, видеться в онлайне получается реже, но стабильно, не считая особых дат, каждый из нас находит раз в месяц время для встречи.

Вот уже почти 15 лет мы общаемся каждый день. Нас 6 человек, мы очень разные и развиваем друг друга просто самим фактом общения. Любые отношения - это работа, а качественно ее выполнять из года в год, каждый день может не каждый, я горжусь тем, что у нас это получается!

Директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин:

- Первые шаги во взрослой жизни – это, безусловно, общаговская жизнь. Там начинаешь понимать, что без друзей даже приготовить еду не так-то просто. Для меня важной составляющей стала дружба именно с консерваторскими сокурсниками. Общаемся по возможности, от случая к случаю, так как все разъехались по городам России. Но есть и соседи по региону, встречаемся с ними чаще. Помогает в решении своих задач, и вопросы гонораров порой стоят не так остро. Друзья нужны всегда.

Управляющий «Комос-медиа» Сергей Макаров:

- Студенческая дружба, на мой взгляд, самая осмысленная, долгая и верная. Друзьям становишься в относительно взрослом возрасте. На основании общих интересов и мироощущения. Со всеми друзьями поддерживаю отношения, даже с теми, кто далеко. Стараемся встречаться периодически, не так часто, как хотелось бы. Студенческая дружба очень важна - эти люди будут с тобой всю жизнь.

Директор Детской школы искусств №2 имени Чайковского Геннадий Юсим:

- У нас была замечательная группа. Я заканчивал Глазовский педагогический институт, музыкальный факультет. Факультет у нас был уникальный, и ребята были со всего Советского Союза. Я поступил в институт, когда мне еще не исполнилось 17 лет, 17 исполнилось только в сентябре, а все девчонки были старше меня – после училищ, после музучилищ. И я был таким воспитанником, младшим братом. Они обо мне заботились, помогали учиться. В 2014 году было 30 лет, как мы закончили институт. На встрече были не все, но многие приехали. Думаю, что и на 40-летии встретимся. Желаю всем своим друзьям хорошего здоровья, чтобы в жизни и семье было все хорошо. Мне очень повезло в жизни, что я попал именно в этот институт, на этот факультет и от группы я многое получил. Это в жизни явилось точкой опоры, платформой, на которой выстраивалась дальнейшая жизнь и дальнейшие отношения.

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин:

- Больше всего я запомнил свою учебу в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве. У нас там был спецнабор, по одному человеку с региона практически было. У нас был спецкурс, мы учились очно-заочно. У нас были сильные группы, в которых учились уже состоявшиеся люди. Некоторые из них стали губернаторами, некоторые – депутатами Госдумы.

Сейчас мы продолжаем общаться. Недавно один сокурсник приезжал ко мне в гости. Когда бываю в Москве, встречаемся. Не могу сказать, что постоянно, но связь все равно держим. За последние два или три месяца нескольких однокурсников видел. Они сейчас многие активно работают и представляют свои регионы, благодаря работе встречаемся.