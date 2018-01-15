Купюры номиналом в 200 рублей появятся в Удмуртии в ближайшее время

Пока в обращение поступили купюры номиналом в 2000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию пока не поступили новые купюры номиналом в 200 рублей. Об этом информационному агентству Сусанин сообщила управляющий отделением Национального банком по Удмуртской Республике Татьяна Жиганшина.

По ее словам, сейчас в обращении уже находятся купюры в 2000 рублей. 200-рублевые банкноты поступят в ближайшее время.

В Нацбанке отметили, что эти купюры не являются коллекционными, и жителям республики нет смысла покупать их дороже номинала.