Вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал в «Кофемолке» о «Спартаке», детстве и любви

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин рассказал в проекте «Кофемолка» о своем детстве, любви к футболу и просто о любви.

Конечно же, ведущий Энвиль Касимов не мог не спросить про первые ощущения своего визави от посещения Ижевска. И они оказались не самыми радужными.

Первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин рассказал в проекте "Кофемолка" о своем детстве, любви к футболу и просто о любви. Конечно же, ведущий Энвиль Касимов не мог не спросить про первые ощущения своего визави от посещения Ижевска. И они оказались не самыми радужными.

Был за полярным кругом?

Нет, я до него не доехал. Я был в Ухте, Печоре. Близко к полярному кругу.

Первое воспоминание детства?

Я родом из Сыктывкара. Я северный человек. У меня вся семья с севера. Отец из Архангельской области, мама из Коми. Мама по национальности коми. Я считаю себя коми. Первое воспоминание – мы идем с мамой в Сыктывкаре, мама у меня работала воспитателем в детском саду, при этом я ходил в детский сад всего лишь 1год. так сложилось. Она воспитывала меня дома. Я был единственным ребенком в семье. Она сама из большой семьи – у нее 5 сестер. А я один. Я один год ходил в садик. И вот идем мы с ней из садика, темно, куча снега, я тащу санки. А папа был где-то в командировке. И этот кадр хорошо у меня запечатлелся. Несмотря на холод, было хорошо.

Самое вкусное воспоминание детства?

У меня обе бабушки очень хорошо пекут. Бабушка по маме, которая, к сожалению, уже ушла от нас, пекла блины в русской печи. Это самое вкусное воспоминание. Она же и учила меня печь эти блины. Я могу вас пригласить как-нибудь на блины. Могу провести мастер-класс. Когда есть время, дома я регулярно это делаю.

Какой рост?

192. прадед у меня был более двух метров. Его тоже звали Александром. Мне есть куда расти. У меня почти все мужчины в семье Александры или Николаи. Папа Александр Николаевич, дедушка Николай Александрович, прадед Александр Александрович. Так получилось.

Значит, сын должен быть Николаем?

Посмотрим. Может быть, Александр.

Чему научил отец?

Отец научил работать. Он преподал мне главный урок в жизни. Я 17 лет переехал из Сыктывкара в Питер. И полгода, пока мне еще было 17 лет, отец помогал мне деньгами. 4 января в 2006 году мне исполнилось 18 лет, и я ждал от папы подарка. А он не прислал. Я ему звоню и спрашиваю: «В чем дело?» А он мне: «все, ты взрослый». И я пошел 5 января на следующий день после дня рождения, а денег не было совсем, на станцию Дубенка – это пригород Санкт-Петербурга. Там был огромный торговый центр «Карусель» я стоял бутербродом и рекламировал автосервис. Мне было скучно стоять, я читал Куприна «Поединок». За целый день прочел книгу. И заработал деньги. С того момента не было ни дня, чтобы я не работал. С того момента я сам себя обеспечивал. Я за это очень благодарен отцу. Мы с ним друзья, можем посоветоваться, посмеяться друг над другом. Для меня очень важны такие отношения. Он мой самый главный друг. Он всю жизнь работал, тяжело, на севере в 90 годы. Он инженер – постоянно был на стройке, тяжелые климатические отношения, промышленный комплекс.

Твое детство прошло в тяжелые годы...

Детство всегда классное. Не осознаешь в шесть лет, что где-то война идет.

В какие игры играл в детстве?

В казаки-разбойники. Мы бегали по лесам. Футбол, конечно. Это страсть на всю жизнь во дворе зимой в снегу, мы летом всегда играли. Я продукт IT. Отец инженер, в 93 году он принес первый компьютер. Я играл в компьютерные игры.

Вы болельщик футбольный?

Да, болею за Спартак. С 96 года лига чемпионов, Спартак тогда очень хорошо выступал. Потом этот обидный гол от украинцев в Лужниках, когда мы не вышли из группы. Это все осталось в памяти. Когда идет лига чемпионов, очень большая разница во времени. А папа говорит: ты поспи, я тебя разбужу. Он будит, но ты конечно не встаешь. И с утра первым делом ты его будишь, чтобы узнать счет.

Бывают ли конфликты с Александром Владимировичем Бречаловым по поводу футбола? Он же болеет за ЦСКА.

Мы относимся к такой категории очень правильных болельщиков. Я всегда болею за ЦСКА, когда они участвуют в еврокубках. А если ЦСКА-Спартак играют, то каждый болеет за свой клуб. Это нормально. Никаких фанатских драк у нас нет.

А в команду берут только тех, кто бегает?

Один из членов команды как-то сказал: Александр Владимирович, огромное вам спасибо, вы мой первый руководитель, который не убивает мое здоровье, а мотивирует им заниматься. Это такой образ жизни. Бег — это преодоление, умение работать над собой и в первую очередь ты побеждаешь не физику, трассу, а себя. Наверно, вокруг человека объединяются люди, которые схожи с ним по образу мышления. К тому же, это полезно. Но если ты этим не увлекаешься, то ничего страшного. Я не айронмен, например. Я сделал олимпийский триатлон и байкальский дуомарафон – это 42 км по льду Байкала в минус 18, сильный ветер, снег по колено. Бежать сложно.

Думали когда-нибудь, что попадете во власть?

Магистратура у меня – муниципальное и государственное управление. Я осознано подходил к своему образованию. После бакалавриата я мог выбрать, куда пойду учиться. Я осознанно это делал. С тем посылом, что когда-то я смогу пойти на работу в органы власти. Но не было желания обрести власть. Мне жаль тех людей, которые приходят на это место, чтобы почувствовать себя властью. Во все времена такие люди будут.

Любимые места отдыха в Ижевске

Дом. Я очень домашний человек, мне очень комфортно дома с женой. У нас нет нужды постоянно находиться в окружение других людей. Второе – любим путешествовать на машине, сесть и долго куда-то ехать. В выходные мы поездили по Удмуртии, часть Татарстана. В следующем году хотим объездить соседние регионы. Это интересно. Мы на машине из Москвы сюда приехали на машине.

Какое первое впечатление об Удмуртии?

Было тоже холодно в апреле. Много снега. Было ощущение, что обстановка накалена, агрессивность. Ситуация с назначением. Потом все быстро поменялось, когда начал знакомиться с людьми. Сейчас все прекрасно. Потенциал, который есть у республики и города, большой. Люди образованный, талантливые, трудолюбивые, целеустремленные.

Сколько кофе пьете?

К сожалению, много. Но стараюсь ограничивать себя. По утрам пью чай. Кофе уже в процессе дня. Я очень рано встаю – наверно, в шесть. Спать ложусь в час. Организм не отдыхает, но пока так. Есть шанс и возможность что-то изменить, и это всегда сильно мотивирует. Ничего другое мотивировать так не может. А сейчас есть шанс, когда твои усилия могут изменить жизнь людей в положительную сторону. И ты готов не спать, работать в выходные, делать кучу встреч, ездить. Это очень круто.

Все жители инстаграма заметили, что у вас трогательные отношения женой Алей. Как познакомились?

Мы познакомились на курсах по подготовке к поступления в магистратуре. В высшей школе экономике собрались студенты со всей России, кто хотел поступить. Это было в 2009 году. Потом я поступил в магистратуру, а она нет. Мы год не общались и в 2010 снова начали общаться. Год мы летали друг к другу каждые выходные Питер-Москва, Москва-Питер. В 2011 году, когда я закончил учебу, переехал в Москву, хотя изначально не собирался там жить.

Разговор получился открытым. Мы не говорили о работе. Спасибо.