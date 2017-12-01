Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин провел прием граждан в Ижевске

По его словам, жители республики обращались к нему с вопросами из сферы образования, культуры и спорта.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин провел прием граждан в Ижевске. По его словам, жители республики обращались к представителю «Единой России» с вопросами, в том числе, из сферы образования, культуры и спорта.

«Каждый прием по своему необычен и своеобразен, потому что многоцветие, многонациональность, разность интересов и профессиональных ориентаций наших жителей проявляются в каждом приеме. Приходили люди, которые излагали свои проблемы. Часть этих вопросов можно отнести к сфере культуры и образования, но есть вопросы, пожалуй, самые сложные – это вопросы старшего поколения, которые связаны с наследием еще 20-летней истории, когда шла приватизация. Один из сложных вопросов, который уже на протяжении многих приемов возникает - это вопрос, связанный с инвестиционными фондами, когда наши граждане вкладывались в приобретение акций и в результате чего остались ни с чем», - рассказал представителям СМИ депутат «Единой России» Алексей Загребин.

Алексей Загребин провел прием граждан в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2017-12-01.

Помимо этого, жители республики обращались с вопросами о проведении в Ижевске фестиваля по обучению родным языкам. Также на приеме руководство хоккейного клуба «Ижсталь» сделало Алексею Загребину предложение войти в попечительский совет команды.

«Если говорить о позитивных моментах, конечно же это связано с нашими детьми. Это школьные вопросы, которые может быть и сложные, но их можно решить здесь и сейчас. Приходили также родители школьников гимназии Кузебая Герда. Приходили воспитатели из детских садов, желающие организовать фестиваль по обучению родным языкам народов Удмуртии, народов России. Интереснейшая встреча была с руководством хоккейного клуба «Ижсталь» и поступило приятное для меня предложение войти в попечительский совет команды, а для меня как болельщика с многолетним стажем, это вдвойне приятно», - рассказал журналистам депутат «Единой России» Алексей Загребин.

Он также уточнил, что помощь спортсменам из Удмуртии – это одна из сфер деятельности депутатского корпуса.

«Здесь мы можем объединиться и найти варианты развития в интересах болельщиков для наших хоккейных, и не только хоккейных, клубов», - сказал Загребин.