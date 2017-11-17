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      ДТП в Ижевске, драка школьниц в Воткинске, поиски пропавшего человека: что произошло минувшей ночью

      08:00, 17 ноября, 2017
      08:00, 17 ноября, 2017
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      #общество\n#Следственный комитет\n#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#Юрий Гагарин\n#следствие\n#поиск\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
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      «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня последний рабочий день на этой неделе, и синоптики нам обещают облачную погоду. Температура воздуха днем -3, +2 градуса по Цельсию. Утром на дорогах гололедица.

      Пока вы планируете свои выходные, «Сусанин» подготовил для вас утренний обзор самых интересных новостей.

      Школьница жестко избила сверстницу

      В Воткинске 13-летнюю школьницу жестко избила ее сверстница. Очевидцы сняли драку на видео и выложили в интернет, после чего управление СК России по Удмуртии начало проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Инцидент произошел около стадиона «Знамя» 2 ноября. Девочки поссорились, и одна из них начала избивать вторую. А толпа сверстников наблюдала за происходящим.

      По результатам проверки, следователями будет дана оценка действиям или бездействиям должностных лиц органов системы профилактики Воткинска.

      ДТП

      17 ноября около 1:00 на перекрёстке улиц 40 лет Победы и Ленина в Ижевске произошло ДТП. Как сообщают в ИГГС, водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением и врезался в световую опору. Автомобилист получил травмы.

       

      Поиск человека

      В Ижевске разыскивают человека. Марк Виноградов ушел из дома 26 октября на поиски работы. Как сообщают в ПСО «Регион 18» (Поиск пропавших людей Ижевск), до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

       

      Планетарий имени Гагарина

      Новый планетарий, названный в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина, открылся в Астрономической обсерватории Каподимонте итальянского города Неаполя. Как пишут «Известия», у 10-метрового купола установлен бюст советского космонавта. Он стал 43-м по счету памятником Гагарину, установленным в мире, и пятым в Италии.

      В планетарии смогут уместиться до 70 человек. По центру купола размещены цифровой проектор яркостью 7,5 тыс. люмен, который способен передать изображение с разрешением 2560х1600 пикселей.

      08:00, 17 ноября, 2017
      1298
      0
      #общество\n#Следственный комитет\n#ДТП\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#новости\n#Юрий Гагарин\n#следствие\n#поиск\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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