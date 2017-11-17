ДТП в Ижевске, драка школьниц в Воткинске, поиски пропавшего человека: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня последний рабочий день на этой неделе, и синоптики нам обещают облачную погоду. Температура воздуха днем -3, +2 градуса по Цельсию. Утром на дорогах гололедица.

Пока вы планируете свои выходные, «Сусанин» подготовил для вас утренний обзор самых интересных новостей.

Школьница жестко избила сверстницу

В Воткинске 13-летнюю школьницу жестко избила ее сверстница. Очевидцы сняли драку на видео и выложили в интернет, после чего управление СК России по Удмуртии начало проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел около стадиона «Знамя» 2 ноября. Девочки поссорились, и одна из них начала избивать вторую. А толпа сверстников наблюдала за происходящим.

По результатам проверки, следователями будет дана оценка действиям или бездействиям должностных лиц органов системы профилактики Воткинска.

ДТП

17 ноября около 1:00 на перекрёстке улиц 40 лет Победы и Ленина в Ижевске произошло ДТП. Как сообщают в ИГГС, водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением и врезался в световую опору. Автомобилист получил травмы.

Поиск человека

В Ижевске разыскивают человека. Марк Виноградов ушел из дома 26 октября на поиски работы. Как сообщают в ПСО «Регион 18» (Поиск пропавших людей Ижевск), до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Планетарий имени Гагарина

Новый планетарий, названный в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина, открылся в Астрономической обсерватории Каподимонте итальянского города Неаполя. Как пишут «Известия», у 10-метрового купола установлен бюст советского космонавта. Он стал 43-м по счету памятником Гагарину, установленным в мире, и пятым в Италии.

В планетарии смогут уместиться до 70 человек. По центру купола размещены цифровой проектор яркостью 7,5 тыс. люмен, который способен передать изображение с разрешением 2560х1600 пикселей.