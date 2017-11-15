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      Александр Первухин поздравил сотрудников МВД Удмуртии и ветеранов ведомства с профессиональным праздником

      11:25, 15 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:25, 15 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      377
      0
      #Ижевск\n#Александр Первухин\n#полиция\n#Удмуртия\n#милиция\n#праздники\n#Александр Бречалов
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      377
      0

      К словам благодарности министра внутренних дел присоединился и руководитель республики Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Александр Первухин поздравил сотрудников МВД Удмуртии и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. К словам благодарности министра внутренних дел присоединился и руководитель республики Александр Бречалов.

      В своем приветственном слове Александр Первухин отметил, что именно сотрудникам МВД доверено оберегать жизнь и покой граждан, интересы государства, бороться с нарушениями закона.

      «Мы по праву гордимся настоящими профессионалами, достойно выполняющими свой служебный долг, всеми, кто, зачастую рискуя жизнью, побеждает в схватке с преступниками, бережет свою честь, является образцом личной порядочности и принципиальности», - сказал Александр Первухин.

      Глава ведомства выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов органов внутренних дел.

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      Руководитель региона Бречалов в свою очередь подчеркнул, что полицейские круглосуточно находятся на передовой.

      «Так получилось, что непосредственно в ваш профессиональный день, 10 ноября, многие из вас были на месте ЧС, работали на ликвидации этой страшной трагедии, охраняли, помогали жителям. В этом и заключается особенность вашей профессии – готовность в любой момент прийти на помощь», - отметил в своём выступлении Александр Бречалов.

      Руководитель региона выразил сожаление, что сейчас в информационном пространстве распространяется очень много негативной информации и мало говорится о простых людях.

      По традиции в ходе праздничного концерта состоялось награждение отличившихся сотрудников и ветеранов министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.

      11:25, 15 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      377
      0
      #Ижевск\n#Александр Первухин\n#полиция\n#Удмуртия\n#милиция\n#праздники\n#Александр Бречалов

       

       

       

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