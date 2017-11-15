К словам благодарности министра внутренних дел присоединился и руководитель республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Александр Первухин поздравил сотрудников МВД Удмуртии и ветеранов ведомства с профессиональным праздником. К словам благодарности министра внутренних дел присоединился и руководитель республики Александр Бречалов.

В своем приветственном слове Александр Первухин отметил, что именно сотрудникам МВД доверено оберегать жизнь и покой граждан, интересы государства, бороться с нарушениями закона.

«Мы по праву гордимся настоящими профессионалами, достойно выполняющими свой служебный долг, всеми, кто, зачастую рискуя жизнью, побеждает в схватке с преступниками, бережет свою честь, является образцом личной порядочности и принципиальности», - сказал Александр Первухин.

Глава ведомства выразил особые слова благодарности в адрес ветеранов органов внутренних дел.

Руководитель региона Бречалов в свою очередь подчеркнул, что полицейские круглосуточно находятся на передовой.

«Так получилось, что непосредственно в ваш профессиональный день, 10 ноября, многие из вас были на месте ЧС, работали на ликвидации этой страшной трагедии, охраняли, помогали жителям. В этом и заключается особенность вашей профессии – готовность в любой момент прийти на помощь», - отметил в своём выступлении Александр Бречалов.

Руководитель региона выразил сожаление, что сейчас в информационном пространстве распространяется очень много негативной информации и мало говорится о простых людях.

По традиции в ходе праздничного концерта состоялось награждение отличившихся сотрудников и ветеранов министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.