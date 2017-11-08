  • $ 58.46 ↑
  • € 67.77 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртию лихорадит: в республике зарегистрировали один из самых высоких уровней ГЛПС за десятилетие

      14:11, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      14:11, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      20
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#заболевание\n#мыши
      Фото: pixabay.com
      20
      0

      В связи с этим специалисты Роспотребнадзора и Минздрава Удмуртии призывают жителей региона соблюдать меры профилактики и в случае возникновения симптомов лихорадки незамедлительно обращаться к врачам.

      Ижевск. Удмуртия. За 10 месяцев 2017 года в Удмуртии зарегистрировали 1702 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиная лихорадка – прим. ред.). На первый взгляд, цифра в масштабах республики, казалось бы, небольшая, однако этот показатель является одним из самых высоких в стране, причем рост уровня заболеваемости также вызывает опасения у специалистов регионального Управления Роспотребнадзора и Минздрава Удмуртии.

      «Ситуация у нас сейчас достаточно серьезная. Мы ожидали подъем заболеваемости, но не такой интенсивный, потому что за 10 месяцев вышли на уровень 2015 года. 1702 случая заболевания лихорадки. Если сравнивать с прошлым годом, то на этот период было всего 509 случаев, а за весь год – 800. Если брать 2015 год – 1750 случаев. Мы фактически превысили годовой уровень заболеваемости. Это один из самых высоких показателей за последние 10 лет», - рассказала журналистам начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вера Данилова.

      По ее словам, в этом году люди начали болеть лихорадкой раньше, чем обычно. Сезон заболеваемости, как правило, начинается в конце августа - начале сентября, однако в республике уже в середине, начале лета были случаи заражения. 

      «Летний период не стал для нас спокойным. Сейчас территории риска – Увинский район, Сюмсинский район, где заболеваемость в три раза выше среднемноголетнего по Удмуртии. В два раза превышают Бодьинский и Вавожский районы. Высокая заболеваемость в Ижевске - 944 случая. Практически это 33 процента от всей республики», - уточнила Вера Данилова.

      Сейчас рост уровня заболеваемости в регионе в 3,3 раза выше по сравнению с прошлым годом и в 2 раза выше по сравнению со среднегодовым.

      «Этому способствуют погодные факторы. Теплая зима и кормовая база. Также было неблагоприятное лето – нежаркое и влажное», - рассказала Данилова.

      Специалисты подчеркивают, что основным очагом распространения лихорадки являются гаражи, огороды и садоводческие участки.

      Выросли случаи регистрации заболевания и у детей.

      «В основном это школьники, но болеют дети и дошкольного возраста. Из социальной группы – это пенсионеры и работающее население, которые встречаются с этим возбудителем в ходе обычной жизни», - рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

      По мнению специалистов, в ближайшее время ситуация стабилизироваться не будет и подъем продолжится.

      «До наступления окончательных холодов заболеваемость будет расти, в результате чего у нас будет один из самых высоких уровней за последние годы», - рассказала Данилова.

      На данный момент республика, согласно статистике за 9 месяцев этого года, превышает среднероссийский уровень в 29 раз.

      «Если в стране 4700 случаев, то 30 процентов наши. Не хочу сказать, что подъем только у нас, но масштабность в Удмуртии очень высокая», - сказала Вера Данилова.

      Отметим, что в регионе уже зарегистрировали 5 летальных исходов. Все они произошли в Ижевске.

      В свою очередь главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко отметил, что при первых симптомах ГЛПС необходимо сразу же обратиться к врачу.

      «Начальные синдромы схожи с острыми респираторными вирусными инфекциями, поднимается температура (39-40 градусов), возникает боль в мышцах. Затем могут появиться боли в пояснице. Поражаются мелкие кровеносные сосуды почек, легких, сердца. На 4-5 день болезни может появиться туман перед глазами, это тоже может считаться признаком лихорадки. Тошнота, рвота, кашель также могут возникать при заражении», - рассказал Игорь Дьяченко.

      Он отметил, что самолечение в таких случаях бесполезно, нужно срочно обращаться к врачу.

      «Такого пациента сразу госпитализируют», - уточнил Дьяченко.

      По его словам, чтобы минимизировать возможность заражения лихорадкой, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические меры профилактики.

      «Нужно на участках истреблять грызунов. Мыши не должны проникать в жилье. Люди, когда приезжают в дома и начинают делать уборку, – работает воздушно-пылевой путь передачи, он основной. Продукты, испорченные грызунами, тоже нужно утилизировать. К картофелю мыши тоже не должны проникать», - рассказал Дьяченко.

      Также специалисты советуют людям при работе с дровами и сеном чаще мыть руки и не курить.

      «Желательно провести комплексную дератизацию всей местности или хотя бы нескольких прилегающих участков. И, конечно же, подготовить помещения, чтобы грызуны не попали в домики через щели, подвалы, вентиляции. Мыши будут находиться в тех местах, где будет корм. Это тоже мусор, поэтому его нужно выбрасывать весь. Меры профилактики сейчас очень важны», - рассказала Вера Данилова.

      14:11, 08 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      20
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#заболевание\n#мыши

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      ГИБДД Удмуртии: автолюбителей на «липучке» без знака «Шипы» штрафовать не будут

      10:24, 06 ноября, 2017
      14804

      Самого сексуального члена правительства выбирают в Удмуртии

      6634
      13:00, 01 ноября, 2017

      Дождь из кирпичей в Удмуртии, отстранение от Олимпиады и шумная упаковка: что произошло минувшей ночью

      6040
      08:00, 02 ноября, 2017

      Два человека погибли при столкновении 4 авто в Удмуртии

      5382
      14:17, 06 ноября, 2017

      Два человека погибли при столкновении фуры и иномарки на объездной Воткинска

      4147
      22:54, 02 ноября, 2017

      Во Владимирской области пропало озеро

      15:09, 01 ноября, 2017
      2480

      Житель Воронежской области сорвал джек-пот в «Русском лото»

      1579
      18:10, 05 ноября, 2017

      РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

      1135
      14:21, 04 ноября, 2017

      Двое полицейских погибли в Челябинской области, спасая утопающих

      909
      11:00, 02 ноября, 2017

      Бывшего замдиректора ФСИН задержали за получение «откатов» со строителей СИЗО

      853
      10:26, 03 ноября, 2017

      В Пентагоне объяснили сбор биологического материала россиян

      10:28, 01 ноября, 2017
      3031

      Глава компании Amazon продал акции на 1,1 млрд долларов

      773
      20:36, 04 ноября, 2017

      В Амстердаме запретили возить туристов на «пивных велосипедах»

      601
      17:22, 02 ноября, 2017

      Ученые сравнили увлечение продукцией Apple с религиозным культом

      580
      19:22, 03 ноября, 2017

      В Великобритании проверят источники финансирования кампании за Brexit

      561
      18:35, 01 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: продажа ижевских бань и погибшая под поездом женщина

      07 ноября, 2017

      "Ночь искусств" в Удмуртии

      04 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: информационные итоги недели

      03 ноября, 2017