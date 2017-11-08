Удмуртию лихорадит: в республике зарегистрировали один из самых высоких уровней ГЛПС за десятилетие

В связи с этим специалисты Роспотребнадзора и Минздрава Удмуртии призывают жителей региона соблюдать меры профилактики и в случае возникновения симптомов лихорадки незамедлительно обращаться к врачам.

Ижевск. Удмуртия. За 10 месяцев 2017 года в Удмуртии зарегистрировали 1702 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиная лихорадка – прим. ред.). На первый взгляд, цифра в масштабах республики, казалось бы, небольшая, однако этот показатель является одним из самых высоких в стране, причем рост уровня заболеваемости также вызывает опасения у специалистов регионального Управления Роспотребнадзора и Минздрава Удмуртии.

«Ситуация у нас сейчас достаточно серьезная. Мы ожидали подъем заболеваемости, но не такой интенсивный, потому что за 10 месяцев вышли на уровень 2015 года. 1702 случая заболевания лихорадки. Если сравнивать с прошлым годом, то на этот период было всего 509 случаев, а за весь год – 800. Если брать 2015 год – 1750 случаев. Мы фактически превысили годовой уровень заболеваемости. Это один из самых высоких показателей за последние 10 лет», - рассказала журналистам начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Вера Данилова.

По ее словам, в этом году люди начали болеть лихорадкой раньше, чем обычно. Сезон заболеваемости, как правило, начинается в конце августа - начале сентября, однако в республике уже в середине, начале лета были случаи заражения.

«Летний период не стал для нас спокойным. Сейчас территории риска – Увинский район, Сюмсинский район, где заболеваемость в три раза выше среднемноголетнего по Удмуртии. В два раза превышают Бодьинский и Вавожский районы. Высокая заболеваемость в Ижевске - 944 случая. Практически это 33 процента от всей республики», - уточнила Вера Данилова.

Сейчас рост уровня заболеваемости в регионе в 3,3 раза выше по сравнению с прошлым годом и в 2 раза выше по сравнению со среднегодовым.

«Этому способствуют погодные факторы. Теплая зима и кормовая база. Также было неблагоприятное лето – нежаркое и влажное», - рассказала Данилова.

Специалисты подчеркивают, что основным очагом распространения лихорадки являются гаражи, огороды и садоводческие участки.

Выросли случаи регистрации заболевания и у детей.

«В основном это школьники, но болеют дети и дошкольного возраста. Из социальной группы – это пенсионеры и работающее население, которые встречаются с этим возбудителем в ходе обычной жизни», - рассказала начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

По мнению специалистов, в ближайшее время ситуация стабилизироваться не будет и подъем продолжится.

«До наступления окончательных холодов заболеваемость будет расти, в результате чего у нас будет один из самых высоких уровней за последние годы», - рассказала Данилова.

На данный момент республика, согласно статистике за 9 месяцев этого года, превышает среднероссийский уровень в 29 раз.

«Если в стране 4700 случаев, то 30 процентов наши. Не хочу сказать, что подъем только у нас, но масштабность в Удмуртии очень высокая», - сказала Вера Данилова.

Отметим, что в регионе уже зарегистрировали 5 летальных исходов. Все они произошли в Ижевске.

В свою очередь главврач Республиканской клинической инфекционной больницы Игорь Дьяченко отметил, что при первых симптомах ГЛПС необходимо сразу же обратиться к врачу.

«Начальные синдромы схожи с острыми респираторными вирусными инфекциями, поднимается температура (39-40 градусов), возникает боль в мышцах. Затем могут появиться боли в пояснице. Поражаются мелкие кровеносные сосуды почек, легких, сердца. На 4-5 день болезни может появиться туман перед глазами, это тоже может считаться признаком лихорадки. Тошнота, рвота, кашель также могут возникать при заражении», - рассказал Игорь Дьяченко.

Он отметил, что самолечение в таких случаях бесполезно, нужно срочно обращаться к врачу.

«Такого пациента сразу госпитализируют», - уточнил Дьяченко.

По его словам, чтобы минимизировать возможность заражения лихорадкой, необходимо соблюдать санитарно-гигиенические меры профилактики.

«Нужно на участках истреблять грызунов. Мыши не должны проникать в жилье. Люди, когда приезжают в дома и начинают делать уборку, – работает воздушно-пылевой путь передачи, он основной. Продукты, испорченные грызунами, тоже нужно утилизировать. К картофелю мыши тоже не должны проникать», - рассказал Дьяченко.

Также специалисты советуют людям при работе с дровами и сеном чаще мыть руки и не курить.

«Желательно провести комплексную дератизацию всей местности или хотя бы нескольких прилегающих участков. И, конечно же, подготовить помещения, чтобы грызуны не попали в домики через щели, подвалы, вентиляции. Мыши будут находиться в тех местах, где будет корм. Это тоже мусор, поэтому его нужно выбрасывать весь. Меры профилактики сейчас очень важны», - рассказала Вера Данилова.